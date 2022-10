Oktoberfest Treviso

??????????? ???????

28-29-30-31 Ottobre

Prato Fiera (TV)

STAND GASTRONOMICO al coperto

STAND BIRRA HB

LIVE MUSIC

DJ SET

GIOSTRE con Intrattenimento

FOOD TRUCK

MERCHANDISE

Consigliata la prenotazione: +39 320 403 3112

PROGRAMMA

VENERDÍ: 17-00

SABATO: 11-00

DOMENICA: 11-00

LUNEDÍ: 15-00

Sia al chiuso sia al coperto.

LA STORIA

La storia dell’Oktoberfest trae le sue origini e affonda le sue profonde radici nel lontano 1810, esattamente al 12 Ottobre, giorno durante il quale l’allora principe ereditario bavarese Ludwig prese in sposa la principessa Therese von Sachsen-Hildburghausen di Sassonia L’Oktoberfest attualmente è considerata la festa popolare in assoluto più grande di tutto il mondo. Nell’epoca della globalizzazione, è diventata una festa internazionale, che ha mantenuto saldamente le sue tradizioni e il suo carattere bavarese, ma che ha valicato ogni confine mondiale, tanto grande è la sua fama.

Birra - HOFBRÄU MÜNCHEN OKTOBERFESTBIER

L’Hofbräuhaus München, da tutti chiamata HB, è la regina dell’Oktoberfest, a cui partecipa fin dalla prima edizione. L’Oktoberfestbier è la birra chiara nata nel 1810 per celebrare la festa: corposa e profumata, esalta le caratteristiche del malto e la delicatezza del luppolo tedesco. In questa prima edizione di Treviso sarà presente nell’originale boccale da 1L per sentirci come a Monaco di Baviera.

INGRESSO GRATUITO