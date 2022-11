Olio in Villa - 1^ edizione della mostra e degustazione di Olio Evo

Taglio del nastro domenica prossima 27 novembre alle 10 per la partenza della prima edizione di “Olio in Villa”: l’appuntamento è sotto la Loggia della palladiana Villa di Maser, per presentare la mostra di oli di Maser e non solo, a cura dei sommelier dell’olio. Saranno infatti gli assaggiatori dell’olio Evo a raccontare al pubblico le peculiarità e le storie degli oli locali che si potranno degustare gratuitamente. I visitatori saranno poi indirizzati, su richiesta, verso gli oliveti aperti per l’acquisto dell’olio direttamente nel luogo in cui nasce, dal produttore al consumatore. Il programma rientra nella rassegna “Delizie d’Autunno” dell’UNPLI ed è organizzato dalla Pro Loco con il Comune, Tapa Olearia, il Consorzio dell’Asolo Prosecco, le PPL e l’immancabile Villa di Maser. Nella Villa Patrimonio dell’Unesco, visitabile al pubblico, ci sarà anche un’esposizione di antichi documenti dei siti castellari del territorio, il sito di San Marcuola, Castel Zigot, il castello sopra la Villa e il Castellier: “Negli atti notarili in mostra c’è il riferimento documentale che certifica la presenza dell’olivo a Maser sin dal 1223”, sottolinea il Presidente della Pro Loco Claudio Crotti. Olio in Villa sarà visitabile e “degustabile” dalle 10 alle 16. Maser rimane ispirata dalla missione di Franco Vettoretti, che negli anni ’90 diede impulso alla rinascita e sviluppo dell’olivo nella pedemontana trevigiana, insieme a Remo Vettoruzzo, riprendendo la coltivazione nelle colline in cui gli antichi olivi erano stati abbandonati”, ricorda Crotti.

«I cittadini e turisti sono invitati ad una mostra diffusa, dalla Villa ai singoli produttori di olio e di altre tipicità locali che apriranno le porte al pubblico», le parole del Sindaco di Maser Claudia Benedos. Sono una trentina le attività locali, tra oliveti, cantine e PPL, che apriranno le porte al pubblico, per far degustare ai visitatori olio novello, il vino nuovo, gustare i primi insaccati delle Piccole Produzioni Locali, oltre ad alcuni piatti con l’olio novello di Maser nei ristoranti ed agriturismi. All’inaugurazione parteciperanno, oltre al Sindaco Benedos, l’Assessore all’Agricoltura Alida Vettoruzzo e il Presidente della locale Pro Loco Crotti, il Presidente regionale UNPLI Giovanni Folador, la Consigliera regionale Silvia Rizzotto, Lino Talamini Presidente della Tapa Olearia, delegato regionale dell’associazione Città dell’Olio, PPL. L’evento è aperto a tutti. Continuano le iniziative dell’Amministrazione Comunale con la Pro Loco per la promozione dell’olio, dalla Merenda nell’Oliveta alla Camminata tra gli Olivi che anche quest’anno ha riscosso grande successo con centinaia di partecipanti, alle iniziative che coinvolgono gli studenti, con “lezioni all’aria aperta” tra gli Olivi.