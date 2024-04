Olivetti. Storie da una collezione - Presentazione volume

Il primo evento dell’edizione 2024 di [e]DesignFestival sarà la presentazione del volume OLIVETTI STORIE DA UNA COLLEZIONE di Sergio Polano e Alessandro Santero (Ronzani Editore 2024) presso il Negozio Olivetti_Bene FAI a Venezia, venerdì 5 aprile alle 17.30.

Il volume OLIVETTI STORIE DA UNA COLLEZIONE raccoglie e descrive per la prima volta, con oltre 500 immagini, molti dei più significativi materiali grafici e pubblicitari realizzati nei circa novant'anni di storia della Olivetti. Una documentazione rara e preziosa, che ricostruisce un aspetto fortemente identitario dell'azienda componendolo in un affascinante continuum visivo.

Quella sorta di 'utopia umanistica' che ha accompagnato le vicende aziendali della Olivetti e di Adriano Olivetti è un fenomeno di originalità esemplare nella storia italiana del Novecento, in cui il coinvolgimento nelle strategie d'impresa delle migliori energie culturali del nostro paese ha agito su fronti molteplici, costituendo un lascito su cui c'è ancora molto da ricercare e riflettere.

Partecipano Fiorella Bulegato ( docente IUAV) Beppe Cantele (direttore Ronzani editore) Luciano Setten (direttore artistico EdesignFestival). Introduce e modera Paola Bellin (EdesignFestival).



L'evento è promosso da Ronzani Editore, Negozio Olivetti Bene FAI e Edesignfestival. Con il patrocinio di Associazione Archivio Storico Olivetti.