Oltre la maschera 2023 - Rassegna autunnale di prosa

Siete pronti ad accogliere l’autunno insieme a noi con una nuova rassegna autunnale di prosa?



La Streben Teatro in collaborazione con la biblioteca di Zero Branco e con il patrocinio del Comune di Zero Branco, vi da il benvenuto all’edizione 2023 di OLTRE LA MASCHERA, rassegna teatrale autunnale in cui si alterneranno spettacoli di diverso tipo: dalle commedie brillanti ai monologhi di narrazione



Tutti gli spettacoli si svolgeranno all’interno del Teatro Comisso nella splendida cornice di Villa Guidini a Zero Branco (Treviso).



BIGLIETTI (a serata):

- intero: 10€

- ridotto: 6€ (bambini fino ai 12 anni e senior +65)



LUOGO

Teatro Comisso

presso Villa Guidini

Via Guidini, 52 – Zero Branco

Treviso



INFO E PREVENDITE BIGLIETTI

Mail: info@strebenteatro.it

Tel.: 392 1953869









GLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA:



#######

Sabato 21 ottobre – ore 21



“BEN HUR (storie di ordinaria periferia)”

Commedia di Gianni Clementi

Compagnia Teatrale La Moscheta

(Verona)

Vincitore di 13 premi nazionali



SINOSSI

Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto a fare il centurione davanti all’Arena per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito con i turisti ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui vive per dividere l’affitto, impiegata in una chat line erotica, perde il lavoro. Una vita destinata ad una lenta, inesorabile deriva.

L’arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall’accentuato istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà nuovo slancio alla coppia in crisi. Almeno così sembra…









#######

Sabato 28 ottobre – ore 21



“I RUSTEGHI”

Commedia brillante di Carlo Goldoni

Gruppo Teatro d’Arte Rinascita

(Treviso)



SINOSSI

Il “rustego” Lunardo promette all’amico Maurizio la propria figlia Lucietta in moglie al di lui figliuolo Filippetto. Ma i due giovani, secondo l’antico costume, non ne sanno niente e non potranno vedersi che il giorno delle nozze. Contrariamente a ciò, la consorte di Lunardo, Margarita, matrigna di Lucietta, e Marina, cognata di Maurizio, vengono convinte da Felice, moglie di Canciano (altro rustego) a far sì che gli ignari giovani si incontrino. Filippetto, aiutato dal conte Riccardo, entra mascherato in casa di Lunardo proprio quando questi, all’insaputa della moglie, ha invitato in casa gli amici “rusteghi” per le nozze.









#######

Sabato 04 novembre – ore 21

“NOVECENTO”

Monologo di Alessandro Baricco

Compagnia Teatro Fuori Rotta

(Padova)





Negli anni tra le due guerre, il Virginian era un piroscafo che faceva la spola tra Europa e America con il suo carico di miliardari, di emigranti e di gente qualsiasi. Dicono che ogni sera si esibisse un pianista straordinario, capace di suonare una musica mai sentita prima… L’incredibile storia di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, il pianista più grande del mondo, nato su una nave e di lì mai sceso. Una storia che racconta di musica, di mare, di immaginazione, di amicizia e di guerra. Una storia sulla vita che appassiona, colpisce duramente e che diverte, così come, del resto, accade nella vita vera.