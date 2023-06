"Oltre la scana” - Conferenza concerto per il 130° anniversario dalla nascita di Toti Dal Monte

Nel giorno dei 130 anni dalla nascita di Antonietta Meneghel, divenuta celebre come Toti Dal Monte, principale soprano di coloratura a cavallo tra le due guerre mondiali, il programma di “Oltre la Scena” presenta una festa in musica: martedì 27 giugno, alle ore 18.00, nell’ambito del cartellone di eventi collaterali alla stagione lirica e concertistica promosso dal Comune di Treviso in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, al Ridotto del Teatro Mario Del Monaco si terrà una conferenza concerto in ricordo del celebre soprano.

Nell'intervento di Elena Filini rivivranno le tappe principali della vita di Toti Dal Monte e il suo legame con Treviso. Il repertorio di canzoni veneziane, romanze da camera e arie antiche sarà invece a cura del Conservatorio di musica Agostino Steffani di Castelfranco con la partecipazione dei soprani Sara Fastro, Maria Viviani e Vaiva Paleviciute, studentesse del Conservatorio, accompagnate al pianoforte dai docenti Romilda Beraldo e Cristina Crotti.

Il racconto porterà il pubblico dentro la biografia di Toti Dal Monte, dall'infanzia al debutto, ai principali eventi che hanno scandito la sua esistenza, seguendo le cronache dell'epoca e la narrazione dell'autobiografia di Toti Dal Monte “Una voce dal mondo” con immagini e contributi inediti. Si parlerà della Toti studentessa alla scuola di Carlotta Marchisio, ultima belcantista, il debutto e il rapporto con il Teatro Alla Scala di Milano. Fino al fondamentale incontro con Arturo Toscanini, il rapporto con Tito Ricordi. Le scelte di repertorio dalla lirica alla canzone popolare sino alla musica antica. Ma si indagherà anche Toti Dal Monte personaggio pubblico che incontra i grandi della Storia: da Hitler a Stalin. Con Mussolini sviluppa un rapporto personale: l'intervento analizzerà i rapporti con donna Rachele e Claretta Petacci sino al ruolo decisivo di supporto alla Resistenza che le farà meritare la medaglia al valore. Non mancherà infine il rapporto speciale con il teatro di Treviso e la costruzione di un'eredità artistica attraverso il Concorso Internazionale per cantanti Toti Dal Monte al Teatro Mario Del Monaco di Treviso.

