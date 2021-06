Omaggio a Miles Davis con i Carovana Tabù e Fabrizio Bosso

È dedicato a Miles Davis il concerto che i Carovana Tabù con ospite speciale Fabrizio Bosso terranno il 19 luglio (ore 21) all’Arena estiva del Teatro Accademico di Castelfranco Veneto. L’evento, organizzato da AMC Eventi e Veneto Jazz, con il contributo del Comune di Castelfranco, rientra nelle celebrazioni per il 30^ Anniversario di Miles Davis (1926 – 1991). Il 2021 ricorda infatti due anniversari: il trentesimo dalla scomparsa del grande trombettista che ha rivoluzionato più volte la storia del jazz e un altro grandioso avvenimento per il Veneto e l’Italia: il 24 luglio del 1991 Miles Davis teneva in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto l’ultimo concerto europeo della sua vita, organizzato appunto da Veneto Jazz.

Band formata da otto giovani musicisti provenienti da tutta Italia, i Carovana Tabù si distinguono per un sound che nasce dalla commistione di diversi generi che spazia dal funk, passando per il jazz e il soul. Con “Miles To Go”, il titolo del progetto discografico in collaborazione con Fabrizio Bosso, mirano a portare al pubblico la musica di Miles Davis in nuova veste, a trent’anni dalla sua scomparsa. Infatti, le sonorità di ogni brano si ispirano ai diversi periodi del leggendario trombettista, a cui si aggiungono elementi caratteristici della musica classica – contemporanea, con particolari riferimenti a Bach, Hindemith, Stravinskij, Ravel, Debussy, Morten Lauridsen e Astor Piazzolla. Quest’unione è arricchita dalla tromba solista di Fabrizio Bosso, dal sound jazz/funk/pop dei Carovana Tabù e dal Live Electronics.

Il lavoro, composto e arrangiato da Stefano Proietti, si articola in due suite: la prima è costituita da sette arrangiamenti originali di celebri brani di Miles; la seconda, invece, è formata da tre inediti, ispirati ad omonimi quadri dell’artista.

Carovana Tabù è formata da Stefano Proietti (pianoforte, tastiere, composizioni e arrangiamenti); Andrea Albini (chitarra classica ed elettrica); Nicole Brandini (basso elettrico); Davide Di Giuseppe (batteria, percussioni, live electronics e programming); Giacomo Cazzaro (sax alto e baritono); Federico Limardo (sax tenore, soprano e clarinetto); Tony Santoruvo (tromba e flicorno); Giulio Tullio (trombone); special guest Fabrizio Bosso (tromba).

Inizio concerto ore 21.

Il concerto è organizzato da AMC Eventi e da Veneto Jazz, con il contributo del Comune di Castelfranco Veneto e la collaborazione di Icona.

Biglietto posto unico: 20 euro + diritti di prevendita. Prevendite: on line e punti vendita Ticketone e Vivaticket e prevendite abituali in città.

