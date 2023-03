Omaggio a Toti dal Monte a 130 anni dalla nascita: un anno di eventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Toti dal Monte, l’usignolo della lirica”: a 130 anni dalla nascita, Pieve di Soligo e Mogliano Veneto festeggiano il grande soprano La rassegna, al via da fine marzo, prevede una serie di eventi tra cui un convegno, una mostra fotografica e cene-concerto A 130 anni dalla nascita, avvenuta il 27 giugno 1893 a Mogliano Veneto, il grande soprano Toti Dal Monte verrà celebrato nel corso di tutto l’anno con una serie di eventi organizzati dalle Città di Mogliano Veneto (che le diede appunto i natali ) e Pieve di Soligo, terra d’origine dei genitori e luogo in cui crebbe e che poi elesse a suo definitivo domicilio nel dopoguerra. Toti Dal Monte fu probabilmente l’artista italiana più nota al mondo nella prima metà del secolo scorso: plasmata da Arturo Toscanini come soprano lirico leggero, raffinata belcantista e celebre per la naturale verve scenica, diventò una figura leggendaria per i cultori del melodramma: in circa trent'anni di carriera diventò una delle star della lirica mondiale con presenze dalla Scala al Giappone, da New York all’Australia. Ricevette premi ed onorificenze in tutto il mondo e dopo la carriera da soprano divenne attrice di teatro e cinema, ma anche personaggio della cultura gastronomica e ambasciatrice fino al 1975, anno della sua morte, del suo territorio, quell’area dolce del Veneto che oggi è riconosciuta come Patrimonio dell’Unesco: le Colline del Prosecco. L’evento in programma sarà un lungo omaggio ricco di appuntamenti: dalla mostra fotografica che ne ripercorre vita, incontri, successi, alla proiezione del documentario “Toti Dal Monte, una voce nel mondo” di Nic Pinton. Ci saranno poi: un Convegno dal titolo “Ritratto di Signora: la vita di Toti Dal Monte tra pubblico e privato”, a cura di Elena Filini, che ne analizzerà la figura di artista e donna dalle mille risorse, e ancora cene-concerto, proiezioni, passeggiate esperienziali nei luoghi a lei cari e molto altro. L’intero programma verrà presentato a fine marzo in una conferenza stampa congiunta, organizzata da Pieve di Soligo e Mogliano Veneto. Responsabile Comunicazione: Antonella Antonello Tel. 335.432952