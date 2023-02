Omar Fantini - La stand-up comedy al Mattorosso

Un comico scherza sempre e intrattiene allegramente, ma arriva anche per lui il momento di sbottare.

Di fronte a certe tendenze non è capace di sorridere e passare oltre: vuole capire, sviscerare il problema e infine, scovata la verità più plausibile, non può fare a meno di gridare la propria insofferenza.

È questo ciò che accade a Omar Fantini nel suo nuovo spettacolo.



CICLISTI VEGANI E ALTRE PIAGHE

Passando in rassegna quelle che ritiene essere vere e proprie piaghe dei nostri giorni, Omar cerca di dare un senso ad ambientalisti, ai teorici del complotto, ai vegani, perfino ai ciclisti.

Il tutto in uno scenario tanto inquietante quanto inequivocabile: la natura ci odia.

Per questo la vita è tanto complicata.

Omar si infervora, contesta e chiede spiegazioni.

L’aspetto buffo? Più lui si rode il fegato e più ci fa ridere.

Uno show in stile stand-up comedy pungente ed attuale, che riesce a coinvolgere e divertire anche chi non si trova d’accordo con le sue posizioni. Un monologo che va dritto al punto, dicendo le cose come stanno nella cruda ironia tipica di Fantini.

Non per niente, è uno spettacolo senza zuccheri aggiunti, con odio di palma e privo di grassi satiri (nonostante l’età che avanza, Omar mantiene infatti una discreta forma fisica… O quanto meno ci prova).



Modalità d'ingresso:

Per cena:

possibilità di tenere il tavolo per tutto lo spettacolo

Servizio Live: 7€ a persona

Per prenotare la cena: 0423 303757



Ingresso dopo cena:

con prenotazione: ingresso garantito allo spettacolo, 15€ compresa consumazione.

La prenotazione si effettua tramite il nostro sito https://mattorosso.it/omar-fantini-stand-up-comedy evidenziando nome e cognome di ogni persona.

senza prenotazione: ingresso in loco ad esaurimento posti, €15 senza prenotazione.

LA PRENOTAZIONE GARANTISCE L'INGRESSO MA NON UN POSTO A SEDERE