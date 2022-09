Omne/open nature 2022 – giornata inaugurale

Proseguendo il progetto consacrato al tema Nature lanciato nel 2021 e, in vista di OMNEFEST 2023, OMNE propone OPEN NATURE, ricco programma di attività che si svolgeranno presso Villa Parco Bolasco – tra settembre e ottobre 2022.



La giornata inaugurale prevede la straordinaria partecipazione dell’artista Seiji Morimoto, che incontrerà il pubblico presentando le sue installazioni ed esibendosi in una performance sonora realizzata in collaborazione con Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto.



Gli appuntamenti sono compresi nel biglietto d’ingresso a Villa Parco Bolasco.



Per maggiori informazioni: www.villaparcobolasco.it/appuntamento/open-nature-giornata-inaugurale/