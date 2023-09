Omnefest 2023 / Eventi 23 settembre

Giunto alla sua terza edizione, OMNEFEST è un festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo.



Soggetto centrale del festival 2023 è, ancora una volta, il paesaggio contemporaneo, interpretato nelle molteplici forme ed espressioni della natura. Al tema Nature, infatti, fotografi di fama internazionale, fotografi mid-career e giovani autori hanno rivolto i loro sguardi sviluppando personali progetti fotografici presentati in anteprima in occasione del festival. Le opere in mostra, realizzate tra il 2021 e il 2023, propongono un’ampia e variegata riflessione sul concetto di natura accompagnando il visitatore alla scoperta di luoghi familiari o meno noti, talvolta inesplorati, dove la relazione tra uomo e ambiente, tra animale e vegetale, sembra manifestarsi nelle fisionomie incerte di un paesaggio in continua mutazione.



Ore 10.30-12.30

Il paesaggio come cura e cura del paesaggio

Convegno

Sala delle feste

Accesso gratuito su prenotazione: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/omnefest2023-23-settembre/

A cura del Comune di Castelfranco Veneto e dell’Università di Padova

Organizzato dal Comune di Castelfranco Veneto nell’ambito del progetto europeo VARCITIES – Visionary Nature-based Actions for Health, Well-being and Resilience in Cities, di cui il comune di Castelfranco Veneto è partner, il convegno, organizzato in collaborazione con l’Università di Padova, intende illustrare gli esiti della ricerca dimostrando i benefici dell’esposizione alla natura nel processo cerebrale in soggetti affetti da patologie come la demenza.



Ore 11.30-13.00

Book signing

Corte nobile

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione.

Firmacopie con una selezione di autori presenti

A cura di Micamera



Ore 14.30-16.00

Index Naturae, la mostra e il libro

Tavola rotonda

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Stefania Rössl, Massimo Sordi, Damiano Fraccaro

Giulia Zorzi in conversazione con Mattia Balsamini, Annamaria Belloni, Dieter Daemen, Ingar Krauss, Baptiste Lignel, Francesco Neri, Andrea Pertoldeo, John Spinks.



Ore 16.00-16.45

Laboratorio ISIA U. Il libro dei libri

Conferenza

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Stefania Rössl, Massimo Sordi, Paola Binante con la partecipazione di alcuni studenti dell’ISIA di Urbino.



Ore 17.00-19.00

Altre tempeste

Conferenza

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Olivo Barbieri, fotografo in conversazione con Andrea Pertoldeo, fotografo e docente Iuav di Venezia.



L’evento è gratuito. Per partecipare al convegno Il paesaggio come cura e cura del paesaggio è richiesta la prenotazione (che non comprende la visita a Villa e Parco e alle mostre OMNEFEST). L’accesso a tutte le altre attività è compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti (gratuito per i residenti a Castelfranco Veneto).