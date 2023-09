Omnefest 2023 / Eventi 24 settembre

Giunto alla sua terza edizione, OMNEFEST è un festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo.

Soggetto centrale del festival 2023 è, ancora una volta, il paesaggio contemporaneo, interpretato nelle molteplici forme ed espressioni della natura. Al tema Nature, infatti, fotografi di fama internazionale, fotografi mid-career e giovani autori hanno rivolto i loro sguardi sviluppando personali progetti fotografici presentati in anteprima in occasione del festival. Le opere in mostra, realizzate tra il 2021 e il 2023, propongono un’ampia e variegata riflessione sul concetto di natura accompagnando il visitatore alla scoperta di luoghi familiari o meno noti, talvolta inesplorati, dove la relazione tra uomo e ambiente, tra animale e vegetale, sembra manifestarsi nelle fisionomie incerte di un paesaggio in continua mutazione.



ore 9.30-11.30

Passeggiata della consapevolezza

Camminata pubblica

Partenza dal centro di Castelfranco Veneto e arrivo a Villa Parco Bolasco

Accesso gratuito su prenotazione: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/omnefest2023-24-settembre/

A cura di Mauro Perosin, storico dell’arte contemporanea e docente, e Francesca Pivato, restauratrice e conservatrice

Il percorso guidato “passeggiata della consapevolezza” è frutto di metodo di educazione estetica basato sulla lettura ed interpretazione, in chiave storico-artistica e materiale, del patrimonio culturale ed antropico. Sotto questa lente, dettagli e luoghi simbolici del centro storico di Castelfranco Veneto potranno essere ammirati ed “attraversati” allo scopo di arricchire l’esperienza del camminatore.



ore 12-13

Mi ha colpito solo una volta

Conferenza

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Peter Puklus



ore 14.30-17

OMNE/NATURE 2021-2023

Veneto e Puglia. Osservazioni sui territori

Tavola rotonda

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Stefania Rössl, Massimo Sordi, Samuele Vincenti

Intervengono Marina Caneve, Daniele Cinciripini, Sebastian Collett, Dieter Daemen, Giorgio di Noto, Claudio Majorana, Arianna Sanesi, Luca Santini, Sasha Arutyunova, Giammario Corsi, Odette England (collegamento online), Gabriele Rossi



ore 17-17.30

INSIEME

Presentazione libro

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Video intervista a Mark Steinmetz e Irina Rozovsky, a cura di Luca Fiore

Mauro Perosin, storico dell’arte contemporanea e docente

Francesca Pivato, restauratrice e conservatrice

Cécile Poimboeuf-Koizumi, Co-founder Chose Commune (collegamento online)

Damiano Fraccaro, graphic designer

Giulia Zorzi, Micamera



ore 17.30-19

OMNE/LAND. Modi di guardare

Conferenza

Sala delle feste

Accesso compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Intervengono Francesco Raffaelli, Filippo Barbero, Michele Cera, Camilla de Maffei, Matteo de Mayda, Giulia Iacolutti, Ingar Krauss, Cristian Ordonez, Aaron Schuman



Info

L’evento è gratuito. Per partecipare alla Passeggiata della consapevolezza è richiesta la prenotazione (che non comprende la visita a Villa, Parco e alle mostre OMNEFEST).

L’accesso a tutte le altre attività è compreso nel biglietto di ingresso di Villa Parco Bolasco, senza prenotazione, fino a esaurimento posti (gratuito per i residenti a Castelfranco Veneto)..



Ingresso



Dalla Villa: Borgo Treviso, 48