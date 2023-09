Omnefest 2023 / Inaugurazione

Giunto alla sua terza edizione, OMNEFEST è un festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo.



Soggetto centrale del festival 2023 è, ancora una volta, il paesaggio contemporaneo, interpretato nelle molteplici forme ed espressioni della natura. Al tema Nature, infatti, fotografi di fama internazionale, fotografi mid-career e giovani autori hanno rivolto i loro sguardi sviluppando personali progetti fotografici presentati in anteprima in occasione del festival. Le opere in mostra, realizzate tra il 2021 e il 2023, propongono un’ampia e variegata riflessione sul concetto di natura accompagnando il visitatore alla scoperta di luoghi familiari o meno noti, talvolta inesplorati, dove la relazione tra uomo e ambiente, tra animale e vegetale, sembra manifestarsi nelle fisionomie incerte di un paesaggio in continua mutazione.



Oltre a una varietà di proposte, che sono il risultato di esplorazioni fotografiche condotte a partire dall’area geografica del nordest italiano, OMNEFEST 2023 allarga lo sguardo esponendo anche una selezione di fotografie realizzate in territorio pugliese, in provincia di Lecce, nell’ambito del progetto OMNE NATURE, nato dalla collaborazione con Transizioni (progetto sostenuto dalla Regione Puglia, Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo).





INAUGURAZIONE

Venerdì 22 settembre - ore 17.30

Corte nobile (evento garantito anche in caso di maltempo)



Presentazione del programma di OMNEFEST 2023 e apertura ufficiale delle mostre alla presenza delle autorità.



Intervengono

Stefano Marcon – Sindaco; Mary Pavin –Assessore all’Ambiente e alla Mobilità Sostenibile; Gianfranco Giovine, Assessore al Turismo, Rapporti con l’Università; Paolo Patelli – Direttore UOC Servizio Prevenzione e Controllo Malattie Croniche ULSS 2 Marca Trevigiana; Luca Pozzobon, Dirigente Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale; Maura Gallina, Massimo Sordi, Stefania Rössl, Rita Cagnin – Comitato Scientifico OMNE; Paolo Sambo – Prorettore alle Politiche per le sedi decentrate, Università degli Studi di Padova



A seguire, visita alle mostre con gli autori presenti



Info

L’accesso è gratuito, su prenotazione: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/omnefest2023-inaugurazione/





Da Borgo Treviso, 48