Omnefest 2023 / Land. Suolo, paesaggio, architettura

Giunto alla sua terza edizione, OMNEFEST è un festival internazionale dedicato alla fotografia e alla scoperta del paesaggio contemporaneo.



Soggetto centrale del festival 2023 è, ancora una volta, il paesaggio contemporaneo, interpretato nelle molteplici forme ed espressioni della natura. Al tema Nature, infatti, fotografi di fama internazionale, fotografi mid-career e giovani autori hanno rivolto i loro sguardi sviluppando personali progetti fotografici presentati in anteprima in occasione del festival. Le opere in mostra, realizzate tra il 2021 e il 2023, propongono un’ampia e variegata riflessione sul concetto di natura accompagnando il visitatore alla scoperta di luoghi familiari o meno noti, talvolta inesplorati, dove la relazione tra uomo e ambiente, tra animale e vegetale, sembra manifestarsi nelle fisionomie incerte di un paesaggio in continua mutazione.



LAND. Suolo, paesaggio, architettura

Convegno

Ore 10.30-17

Sala delle Feste



Convegno realizzato nell’ambito di OMNEFEST 2023

A cura del Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e del Comune di Castelfranco Veneto



LAND intende indagare le complessità del paesaggio contemporaneo attraverso differenti punti di vista. Analizzando il paesaggio contemporaneo, è ancora possibile riconoscere al suo interno elementi valoriali? Si possono immaginare nuove prospettive per un territorio denominato della “dispersione urbana”, in cui il rapporto tra suolo edificato e campagna appare significativamente alterato? Alla luce dei cambiamenti climatici, è possibile pensare a un’inversione di tendenza rispetto alle politiche di sfruttamento del suolo?



Per la partecipazione all’evento sono riconosciuti agli iscritti all’Albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori n. 6 Crediti Formativi Professionali (CFP).



Per iscrizioni con richiesta crediti:

https://www.ordinearchitettitreviso.it/

info@treviso.archiworld.it



L'evento è gratuito, su prenotazione: https://www.villaparcobolasco.it/appuntamento/omnefest2023-land/