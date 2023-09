Omnefest 2023 / Le mostre a Villa Parco Bolasco

Inaugurazione il 22 settembre ore 17.30



NATURE



Tra il 2021 e il 2023, quattordici fotografi della scena nazionale e internazionale sono stati coinvolti nello sviluppo di progetti personali a partire dal concetto di natura. NATURE raccoglie gli esiti delle campagne fotografiche condotte sul paesaggio veneto e pugliese da dodici artisti in residenza e due fotografi invitati. Gli attraversamenti e gli sconfinamenti in territori dalla forte valenza antropica sembrano descrivere, attraverso la varietà delle fotografie selezionate, un immaginario che si nutre di figure, animate e inanimate, reali o immaginarie, appartenenti a luoghi differenti. Comunicando la ricerca di nuovi spazi di sopravvivenza e il bisogno di nuove forme di relazione tra uomo, paesaggio e natura, le immagini indagano la dimensione di un presente estremamente fragile.



(Progetto nato dalla collaborazione con Transizioni, con il sostegno della Regione Puglia, Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo).



14 installazioni site-specific tracciano un percorso espositivo che si articola tra spazi interni ed esterni di Villa Parco Bolasco proponendo una visita esclusiva del complesso storico. Allestite tra le prestigiose sale della villa e negli annessi, le opere cercano un dialogo con le installazioni all’esterno posizionate tra i maestosi alberi del Parco.



INDEX NATURAE



Due anni di ricerca, iniziata con l’avvio del progetto Nature, hanno portato Massimo Sordi e Stefania Rössl, curatori di OMNE, alla realizzazione di INDEX NATURAE. La mostra trova origine nella volontà di un dialogo con fotografi ed editori italiani e internazionali che hanno toccato molti paesi dei cinque continenti interrogandosi sul concetto di natura. Così, nel tentativo di sistematizzare le esperienze editoriali selezionate per la mostra, la natura ha modo di rivelarsi e di manifestarsi attraverso una molteplicità di interpretazioni assolutamente singolari. Concepita come una vera e propria “Biblioteca effimera” predisposta ad accogliere una collezione di più di cento libri di fotografia contemporanea sul tema, la mostra espone le produzioni editoriali pubblicate negli ultimi cinque anni dei seguenti autori.



BODY AND NATURE



La mostra espone gli esiti del workshop condotto da Peter Puklus, organizzato nell’ambito di OPEN NATURE nel mese di ottobre 2022. Riallacciandosi al titolo del workshop, la mostra BODY AND NATURE esplora la relazione tra corpo e natura prediligendo una visione corale del tema trattato dai diversi partecipanti. La dimensione performativa ed esperienziale creatasi durante le giornate del laboratorio costituisce perciò il fondamento che ha portato a ideare un’esposizione che intende offrirsi non solo come punto di arrivo ma, piuttosto, come stimolante processo creativo. Un processo in divenire, dal carattere sperimentale, che porta ad esplorare l’universo delle relazioni tra uomo e natura, ma anche a sondare, attraverso attività condivise, la natura stessa della fotografia.



Info

Le mostre sono visitabili negli orari di apertura di Villa Parco Bolasco e sono comprese nel biglietto di ingresso (gratuiti per i residenti a Castelfranco Veneto)



Ingresso

Dal Parco: via Ospedale (accanto al Centro anziani Sartor)

Nei giorni 23-24 settembre anche da Borgo Treviso, 48





Nell'ambito delle mostre anche collettive e diffusioni sonore. Per saperne di più: https://o-m-n-e.com/omnefest2023/