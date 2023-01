On The Moon Live @ Ottosensi

?ON THE MOON @ OTTOSENSI TV?

SIETE TUTTI DELLE BELLE PERSONE TOUR

?https://fb.watch/hHS7IcJLZK/

On The Moon è un progetto electro rock italiano, formato da musicisti con background ed esperienze musicali diverse che si uniscono dando vita ad un repertorio di brani inediti e di forte impatto, grazie a sonorità rock unite all’uso dell’elettronica e ai testi in italiano.

Inizialmente nata come band indie rock, nel 2020 si consolida nella formazione attuale, che vede la chitarrista Giorgia Ravanello unirsi ai due fondatori della band, la batterista

Luna Vianello e Luca Di Vacri, bassista diventato anche voce principale nella seconda vita del progetto.

Fin dall’esordio la band collabora con l’etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, sotto la produzione di Massaga Produzioni e Manuele Fusaroli.

Il Management è affidato a Sorry Mom!

