Immergersi in un cielo ricamato di vigneti per degustare vini da alcune delle più vocate aree e regioni del mondo: Champagne, Borgogna, Piemonte, Sicilia, Colli Orientali e gli autoctoni del Trevigiano. Domenica 28 maggio, dalle ore 10, alla cantina Ca’ di Rajo di San Polo di Piave (TV) va in scena “Open Day in Cantina”, un evento da non perdere in una location unica: la Bellussera che sviluppa i suoi filari a quattro metri di altezza da terra, all’ombra della storica torre di Rai.

Ca’ di Rajo apre dunque le sue porte tra arte, degustazioni, scatole in legno e bottiglie trasformate in opere da ammirare. Ad attendere i più piccoli vi sarà un laboratorio artistico dove potranno esprimere tutta la loro creatività.

Due le masterclass in programma, entrambe su prenotazione: Champagne in programma alle ore 15 (al costo di 50 euro a persona) e Borgogna vs Colli Orientali alle ore 16 (40 euro).

Le degustazioni libere invece si svolgeranno con la formula “walk around the table” en plein air tra i vigneti e guideranno alla scoperta delle etichette firmate dalle aziende Ca’ di Rajo e Aganis ma anche Massimo Rattalino (Piemonte) Santa Tresa e Azienda Agricola Cortese (Sicilia), Paul Déthune e Damien Hugot (Champagne) e Albert Sounit (Borgogna). Un percorso guidato sotto la Bellussera permetterà di conoscere le aziende che Ca’ di Rajo distribuisce in Italia e che condividono con l’azienda la stessa visione: realtà a conduzione famigliare con una filosofia orientata alla qualità e al rispetto dell’ambiente.

I costi della degustazione sono: € 10,00 – 6 assaggi / € 20,00 – 15 assaggi / € 30,00 – degustazione illimitata. Tutto il giorno sarà attivo un food truck con i panini e i gelati di Raffaello.

Dalle 17.00 aperitivo in collaborazione con Nolita, preludio della imminente edizione di Viña Escondida che anche quest’anno animerà la Bellussera in tre date, una a giugno, una a luglio e una ad agosto.

“Open Day in cantina” è in programma dalle ore 10 presso la sede dell’azienda, in via del Carmine, 2/2, a Rai di San Polo di Piave. Un’occasione da segnare in agenda per trascorre una domenica tra degustazioni e passeggiate all’ombra delle Bellussere, per scoprire la leggenda della torre di Rai e visitare la quattrocentesca chiesa del Carmine. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno dei locali della cantina.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: tel. 0422 855885 | eventi@cadirajo.it