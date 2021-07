Open Day di H-Farm College

La crisi in atto ha portato una forte accelerazione alla trasformazione digitale, definendo nuovi contorni del futuro dell'occupazione: si sta delineando un enorme fabbisogno di nuove figure professionali di cui circa il 57% sarà legato all'informatica e alla tecnologia. La digitalizzazione e iperconnessione richiederanno profili con competenze organiche, in grado di gestire situazioni complesse, con una preparazione tecnica, tecnologica, organizzativa e gestionale. In tale contesto, sarà essenziale l'aggiornamento professionale dei lavoratori e una formazione adeguata dei giovani che fanno per la prima volta il loro ingresso nel mercato del lavoro (dal report ““Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia”, di Ernst&Young, ManpowerGroup e Pearson).

Per contribuire a risolvere questo gap, H-FARM College, l'istituto per la formazione universitaria e post-universitaria di H-FARM, ha disegnato un’ offerta formativa che include corsi di laurea, master e un’ampia selezione di corsi executive, per preparare i professionisti e i manager di oggi e di domani a rispondere le esigenze del mercato e della società.

Sabato 10 luglio, l’Open Day sarà l'occasione per approfondire il tema dei lavori del futuro con due ospiti di eccezione, Mariacristina Gribaudi, CEO di Keyline S.p.A., e Massimo Temporelli, Presidente e Co-fondatore di The FabLab, che ha scelto questo evento e il Campus di H-FARM come tappa del suo “BookBike Tour Noi siamo tecnologia”. Seguiranno tre masterclass (gratuite) su temi di grande attualità in ambito innovazione e trasformazione digitale che permetteranno ai partecipanti di saggiare un’esperienza di apprendimento firmata H-FARM College.

La giornata sarà un'occasione per i diplomandi che si apprestano a scegliere il corso di laurea e per i professionisti che vogliono aggiornarsi o dare una svolta alla propria carriera, di incontrare i Direttori Scientifici e il team di H-FARM College e scegliere il percorso più adatto al raggiungimento dei propri obiettivi, oltre che di visitare il più grande e importante polo di innovazione in Europa, H-FARM Campus.

AGENDA,10 luglio 2021:

? 9.30: Registrazione al Welcome Center di H-FARM

? 10.20 Talk: "I Lavori del Futuro: Digitali, Creativi, Sostenibili"

Mariacristina Gribaudi, CEO Keyline S.p.A. e Massimo Temporelli, Presidente e Co-founder The FabLab.

Presentazione H-FARM College: Carlo Carraro, Head of H-FARM College e Rettore Emerito Università Ca’ Foscari di Venezia

? 11:30 - 12:00: Masterclass

Come gestire il genio: Strategie digitali e pillole di management per non sprecare una grande idea, Massimo Temporelli: Presidente e Co-funder The FabLab

Nicolò Andreula: Managing Director Disal Consulting e Direttore Scientifico Executive Master in Digital Entrepreneurship

La capacità di accelerazione dell’innovazione: le 7 abilità di Leonardo da Vinci per gli imprenditori di domani, Alessandro Garofalo: Fondatore di “Garofalo & Idee Associate" e docente del Master Executive in Digital Entrepreneurship e del Master Executive in Sustainability Management

Influencer Marketing: tutto quello che accade tra azienda, agenzia e influencer, Valeria Pelleschi: Senior Manager H-FARM Digital Marketing e Direttrice Scientifica MicroMaster in Digital Marketing

? 11:30 - 14:00: Incontra il team di H-FARM College per ricevere informazioni e consigli per scegliere il corso più adatto alle tue esigenze e obiettivi di carriera.

? 12.10-12.40: Presentazioni: Lauree Triennali, Master Universitari, Corsi Executive

? 12.40: Aperitivo offerto da Alajmo

A partire dalle 11.30 e fino alle 14.00 sarà possibile partecipare a tour guidati di H-FARM Campus.

La partecipazione è gratuita, basterà iscriversi a questo link: https://www.h-farm.com/it/open-day-h-farm-college.

