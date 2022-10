Open Day - Salute e Benessera - Figurella Uno stile di Vita

Avere stile non è una questione di bellezza, né di misure. Ci sono alcune regole di base che qualunque donna può seguire per trasformare il proprio modo di essere percepita dagli altri e la propria consapevolezza per la tua salute. Sai già dosare gli ingredienti del fascino o hai bisogno di qualche suggerimento prezioso? Un giorno dedicato alla salute e al benessere con il Metodo Figurella. Vieni a trovarci mercoledì 26 ottobre 2022 dalle 15,00 alle 17,00 per un incontro che rappresenterà l'inizio di un nuovo Stile di Vita.