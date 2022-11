Open Day | Istituti Filippin

Partecipa agli Open Day il 19 e 20 novembre dalle 14.00 alle 18.00 oppure contattaci per fissare la tua visita quando vuoi! Gli Istituti Filippin – La Salle International Campus organizzano gli Open Day con la possibilità di visitare il campus e gli alloggi, incontrare i docenti e conoscere l’ampia offerta formativa: - Scuola dell’Infanzia Internazionale, con insegnanti madrelingua - Scuola Primaria Internazionale, con insegnanti madrelingua e percorsi CLIL - Scuola Secondaria di Primo Grado Internazionale, con percorsi CLIL, insegnanti madrelingua e certificazioni Cambridge - Licei Internazionali: Liceo Scientifico – Per la ricerca scientifica; Liceo Economico Sociale – Economics & Languages; Liceo Scientifico – Innovazione e tecnologia per l’Impresa, con la possibilità di scegliere percorsi con il Doppio Diploma Americano e Britannico. Il La Salle International Campus è accreditato per le certificazioni IGCSE ed è A Level Edexel Academic Qualification Center. Durante gli Open Day, potrai scoprire gli spazi didattici, il FabLab, le nostre strutture sportive: 30.600 mq di strutture dedicate all’attività scolastica, all’apprendimento linguistico, allo sport, al college!