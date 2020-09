Open day da Mabi Professional Place: "Dallo Stress alla Musica”

"Dallo Stress alla Musica”, è questo il titolo della giornata che si svolgerà presso la sede di Mabi Professional Place, in Borgo Treviso 60 a Castelfranco Veneto. Nella splendida cornice di Villa Renata, dove ha sede l’azienda dell’Osteopata Ezio Mabiglia, tra affreschi e colpi d’occhio architettonici, si terrà un open day che culminerà in una serata sui temi dello Stress e del Benessere psicofisico.

I professionisti del benessere e della salute che operano presso Mabi Professional Place terranno, dalle ore 17 due convegni sulla Gestione dello Stress e la Resilienza e sull’importanza del Cibo per il benessere generale del corpo. Un pomeriggio formativo che accompagnerà i partecipanti in un significativo percorso di crescita personale. La serata si concluderà, alle ore 19.00, con un concerto di Paolo Borghi. Non solo serata informativa ma, soprattutto, Open day e laboratori per grandi e piccini.

La giornata si aprirà con “Colazioni Mindful – kids edition” alle ore 9.30 la Dottoressa Maccarone e la Naturopata Elena Agnoletto guideranno le mamme ed i papà alla trasformazione di un momento potenzialmente stressante, in un momento di unione e coesione. Alle 11.30 Federica Cannavò terrà, per i più piccoli, un laboratorio di Teatro: riscoprire se stessi attraverso l’arte teatrale. Dalle ore 14.30 i professionisti di Mabi Professional Place apriranno le porte dei propri studi per delle “mini” consulenze, i professionisti si metteranno a disposizione dei visitatori al fine di avvicinare più persone possibili al benessere psicofisico.

Dalle ore 17.00 spazio alla formazione e alla crescita con i convegni delle Dottoresse Maccarone e Simeoni, col convegno del Dott. Guido Ambria, Biologo e nutrizionista e conclusione in musica con l’artista Hang HandpanPlayer Paolo Borghi. La partecipazione alle conferenze, a partire dalle ore 17, è prenotabile tramite eventbrite. L’evento si svolgerà nel totale rispetto delle normative Anticovid. Sabato 19 Settembre, quindi, a Castelfranco Veneto non perdete l’occasione di assistere ad un pomeriggio unico in una cornice mozzafiato.