Open day - scuola tennis

A settembre riprende la Scuola Tennis e la Scuola Padel con Maestri Federali e Istruttori certificati FIT ,ideali per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni ma anche per i più grandi !!



Da lunedì 5 a venerdì 16 settembre ci sono gli Open Days, un'occasione per conoscere dal vivo i Maestri e vedere il club con i suoi 10 campi da tennis, 7 da padel, piscina immersi nel verde!



Prenota qui la tua prova gratuita: https://cutt.ly/GXeMIu2