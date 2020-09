Open day per "Storytelling Comic School"

Nasce a Treviso Storytelling Comic School, una scuola dedicata al Fumetto e alle arti visive per la comunicazione come l’illustrazione editoriale e lo storyboarding. Sabato 19 settembre 2020 presso la sede sita in via montello 7/A a Treviso presenterà i suoi corsi di fumetto, disegno e scrittura creativa. La partecipazione all’evento è possibile solamente su prenotazione scrivendo a info@storytellingcomicschool.it o telefonando allo 0422.162 8143. Maggiori informazioni nel sito https://storytellingcomicschool.it/ o nei social Instagram e Facebook.