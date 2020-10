Open day Telefono Azzurro: sali a bordo con noi!

Siamo pronti a ripartire! E tu, vuoi essere dei nostri? Se sei un bambino o una bambina ti invitiamo a partecipare ad una delle nostre “Quattro storie quasi vere”, quattro racconti per conoscere insieme a dei simpatici burattini i Diritti dell’Infanzia. Potrai anche costruire il tuo burattino personalizzato! Se invece desideri conoscerci perché ti piacerebbe far parte del gruppo dei volontari, sei il benvenuto: saremo contenti di rispondere alle tue domande! Che tu sia un bambino o una bambina, un ragazzo o una ragazza, un genitore, uno zio o una nonna, o semplicemente curioso di conoscere il Telefono Azzurro e le nostre attività, ti aspettiamo sabato 24 ottobre al nostro Open Day!



Vi chiediamo di prenotare la vostra presenza inviando una e-mail al nostro indirizzo telefonoazzurro.tv@gmail.com.



Sede di Telefono Azzurro: Via Isola di Mezzo, n. 33 Treviso



PROGRAMMA:



10.00 - 11.00 “La principessa e il rospo”



11.30 - 12.30 “La principessa e la fata Malefica”



15.00 - 16.00 “Hansel e Gretel”



16.30 - 17.30 “Il bambino non-mi-ricordo”



Saranno rispettate le norme anti-Covid per garantire l’accoglienza in sicurezza.