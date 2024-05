Open Studio con l'artista Jeanne Gaigher

Sabato 25 maggio 2024, presso Villa Filanda Antonini -VFA-, si terrà l’evento Open Studio dedicato all'artista in residenza Jeanne Gaigher. Questo emozionante evento offre al pubblico l'opportunità di interagire con la pratica artistica di Jeanne ed esplorare le sue ultime opere.

PROGRAMMA DELL'EVENTO

16:30 Talk di Jeanne Gaigher, durante la quale presenterà la sua pratica artistica.

17:45 Apertura della mostra.

Il lavoro di Jeanne si concentra sull'idea che il corpo diventi il contenitore di ciò che trasporta. Attraverso la composizione e la sovrapposizione di materiali come garza e tela, le sue opere trasformano il corpo in uno spazio narrativo in simbiosi con l’ambiente naturale. Durante il suo soggiorno di due mesi presso Villa Filanda Antonini, Jeanne ha coinvolto aziende e artigiani locali nei suoi processi creativi. In particolare, ha collaborato con Dante Negro, azienda specializzata nella forgiatura di metalli, e con il dipartimento di tappezzeria di Arper per la cucitura delle tele. Grazie a queste sinergie, Jeanne ha potuto ampliare le sue conoscenze e integrare nuove discipline all'interno della sua pratica artistica. BIO Jeanne Gaigher è nata nel 1990 a Città del Capo, in Sudafrica, dove attualmente vive e lavora. Nel 2012 ha conseguito il Bachelor of Fine Arts presso l'Università di Stellenbosch, in Sudafrica. Recentemente, Gaigher ha presentato Group-Psyche, una mostra personale con RESERVOIR, e un corpo di lavoro personale intitolato Coded Surfaces per la presentazione della Osart Gallery alla Investec Cape Town Art Fair, entrambe nel 2023. Altre mostre personali includono: Hot Dipping presso Emanuele Catellani Contemporary a Torino, nel 2023; Anatomy Lesson presso Wschòd a Varsavia, Polonia, nel 2022; Sing into my Mouth presso Osart Gallery a Milano, nel 2021; Tango presso SMAC a Stellenbosch, Sudafrica, nel 2020; Century's View nel 2018, Wieg nel 2016 e Club nel 2015, tutte presso SMITH Studio a Città del Capo. Tra le mostre collettive selezionate ricordiamo: Memories We Have Forgotten presso The Address Gallery a Brescia, nel 2024, The Sieve of Secrecy presso Paulina Caspari a Monaco di Baviera nel 2023; Labyrinth presso Kristin Hjellegjerde Gallery a Londra, Regno Unito e The Phoenix Runway a cura di RESERVOIR presso Whatiftheworld Gallery a Città del Capo, entrambe nel 2022; Silken, una mostra indipendente in duo con Antonia Phoebe Brown a Woodstock, Sudafrica nel 2021; Gather alla SMAC gallery di Città del Capo e Peep Show, una mostra online curata dall'artista, entrambe nel 2020; African Textures alla Osart Gallery di Milano, The Female Line alla SMAC Gallery di Città del Capo e Jeanne Gaigher and Jonah Sack, una mostra in duo curata da Chloe Reid alla The Gallery di Johannesburg, Sudafrica, tutte nel 2019; Close Encounters alla SMITH di Città del Capo nel 2019; Constellations alla Well Well Well curata da Noushin Redjaian a Vienna, Austria e Another Antipodes / Urban Axis Exhibition a Perth, Australia, entrambe nel 2018.