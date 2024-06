Opening & Summer Party - Villa Filanda Antonini

Ti invitiamo al primo Summer Party di Villa Filanda Antonini, che si svolgerà sabato 29 giugno dalle 17:30 alle 22:30 presso la ex Filanda di Lancenigo, Villorba. Durante la serata, la ex-fabbrica e il giardino della Villa saranno attivati con eventi, performance live, performance sonore e DJ Set.

-PROGRAMMA-

17:30 - OPENING MOSTRA ‘YOU SEE I AM HERE AFTER ALL’ Il progetto espositivo, curato da Livia Lazzarini, esplora l'eredità artistica e immateriale lasciata dai residenti che hanno lavorato e vissuto in Villa nell'anno 2023, tra cui Theo Alexander, Sunette L. Viljoen, Alessandro Cugola, Swinda Oelke, Lucian Moriyama, Rosario Aninat e Simon Shim-Sutcliffe. Saranno disponibili visite guidate in italiano e in inglese.

19:30 - PERFORMANCE SONORA Il compositore Theo Alexander eseguirà nuovamente l'opera realizzata durante la sua residenza in Villa, una esperienza sonora immersiva che utilizza l'architettura industriale come cassa armonica. "The Greater Field" è una composizione di campane e organo su nastro, eseguita da Nina Baietta e Chiara Cecconello.

21:30-22:30 - CLUB RECORDO DJ SET. Il collettivo Club Recordo, composto da Lorenzo Del Sal, Umberto Iannelli, Alessia Marzin ed Elisa Montagner, curerà una selezione musicale su vinile. Durante l'evento, i partecipanti potranno gustare birre locali e cicchetti preparati dall'Osteria da Tomà, Food Truck inserito nella guida di Gambero Rosso. Non perdere questa serata unica per salutarci e stare assieme prima della pausa estiva! Per ulteriori informazioni, visitare il sito internet di Villa Filanda Antonini (www.vfa.art) oppure scrivere a Hello@vfa.art. Per presenziare alla performance, è consigliata la prenotazione via Eventbrite: (https://www.eventbrite.com/e/opening-summer-party-in-villa-filanda-antonini-tickets-918781027787?aff=oddtdtcreator) _____________________________________________________________________________________

Villa Filanda Antonini (VFA) è un progetto culturale che esplora le peculiarità materiali e immateriali del nord-est attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea. La Villa si trova all'interno della ex-filanda serica di Lancenigo ed ospita un programma di residenze per artisti di varie discipline e provenienti da tutto il mondo, selezionati tramite invito o Open Call. Gli artisti soggiornano e lavorano nella Villa realizzando opere che diventano parte della collezione permanente. VFA ricerca un dialogo con la comunità locale attraverso mostre d’arte, workshop, concerti e talk. VFA è sostenuta dalla Arper Feltrin Foundation, istituita nel 2021 su iniziativa della famiglia Feltrin, fondatrice dell'azienda di design Arper.