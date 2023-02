Sabato 11 e domenica 12 febbraio sta arrivando Opitergium in Love, l'evento che porterà tra i negozi del centro storico di Oderzo, il filo rosso dell'amore per la nostra città! Scopri i negozi che aderiscono alla promozione "L'amore è" e per ogni acquisto richiedi il tuo cuore con il numero fortunato per vincere tante sorprese!

Non perdere:

Gazebo di Cupido in Piazza Grande sabato 11 e domenica 12 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.



Cuori giganti e mascotte dell'amore per selfie #WOW sabato 11 e domenica 12