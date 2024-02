Opitergium in Love - Il filo rosso dell’amore 10-11 febbraio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’associazione pubblico-privata FORO’ propone la terza edizione della manifestazione “Opitergium in Love”, un primo segnale concreto di questo 2024 per attrarre potenziali clienti a Oderzo, per guidarli nei punti vendita del suo Centro Commerciale Naturale. L’evento sarà dislocato nel centro storico di Oderzo, coinvolgendo i vari esercizi commerciali che abbelliranno le loro vetrine sul tema Opitergium in Love - Il filo rosso dell’amore, ci saranno spettacoli di danza, area family con gonfiabile e laboratori di lettura, area selfie e novità 2024 il primo Flash mob di Oderzo. All’interno dei negozi: si ripeterà l’iniziativa di successo del 2017 e seguenti “L’amore è…” con la consegna ai commercianti aderenti di un kit contenente un tabellone con numeri del lotto da 1 a 90, 90 cuori da distribuire ai clienti, materiale per le vetrine. Il kit è gratuito per tutti i commercianti associati a Forò. Si promuoverà la vetrina a tema San Valentino, per pubblicarne le immagini sui social media di Forò a cui si abbinerà l’iniziativa “Vota la tua vetrina Opitergium in Love preferita”. In accordo con bar, pasticcerie, osterie, ristoranti e pizzerie, si promuoverà la colazione, aperitivo, pranzo e cena di San Valentino. L’obiettivo è che ogni esercente offra una proposta di valore che verrà condivisa sui canali social di Forò per attirare potenziali clienti. Per valorizzare i paesaggi opitergini: Si posizioneranno 3 postazioni photo booth mobili in zona Cesare Battisti-Monticano; Piazza del Grano e zona Piramide, per scattarsi foto ricordo di questo weekend. Inoltre in Piazza Grande, vicino al Gazebo dell’amore dove regaleremo palloncini e faremo scrivere i biglietti L’amore è…, ci sarà il Dondolo dell’amore dove potersi scattare foto e condividere sui social media. Programma eventi: Piazza Grande ospiterà il primo Flash mob di Oderzo sabato 10 febbraio con la colonna sonora de Il tempo delle Mele. Alle ore 17 scatterà il bacio più tenero di sempre infatti saranno invitati in Piazza Grande non solo fidanzati, conviventi e sposini ma anche nonni e nipotini, genitori e figli, amici e chiunque abbia voglia di dimostrare il suo affetto. Celebriamo l’amore in ogni forma. Domenica 11 febbraio sarà la volta delle esibizioni di danza da sala con Ballando sull’Onda alle ore 15 e alle ore 16.30 con ASD Arrabal esibizione di Tango. Sabato e domenica saranno presenti stand di articoli per il San Valentino e il laboratorio di Rosa per far pasticciare grandi e piccini con i dolcetti. Piazza Rizzo avrà l’area family domenica 11 febbraio dalle 9 alle 19 con gonfiabile, animazione con Ignazio “simpatiche canaglie” alle ore 15 e laboratorio di letture per bambini e famiglie. Ilaria Caroli, Presidente Forò “ Opitergium in Love" è ormai una manifestazione consolidata che sull’onda delle emozioni non solo attira clienti nei negozi grazie all’iniziativa dei cuori, ma porta in centro per tutto il weekend famiglie, giovani e anziani in cerca di allegria e spensieratezza. L’anno scorso al Gazebo dell’amore tanti papà sono arrivati con i bimbi per far scrivere i cuori di L’amore è per le loro mamme, così coppie di giovani ragazzi che si regalavano i palloncini. Affetto e amore sono driver positivi per la nostra città. Ringrazio Federica Sartori consigliera Forò per aver proposto il Flash mob di sabato 10 febbraio, un’iniziativa unica per la nostra città che porterà in Piazza Grande alle ore 17 l’amore in tutte le sue sfumature. Vogliamo invitare a partecipare non solo i fidanzatini o sposini, ma nonni con i nipotini, genitori e figli, amici e chiunque voglia dimostrare il suo affetto.” Tommaso Marchetti, ass.re Commercio “Ad un mese di distanza dalla fine degli eventi natalizi, si torna con il primo evento del 2024, in un’annata che con Foró abbiamo programmato ricca di manifestazioni. La festa di San Valentino negli ultimi ha assunto una valenza commerciale notevole, per questo abbiamo deciso di riproporla quest’anno ed implementare il weekend con più attività e spettacoli, mantenendo le iniziative che tanto erano piaciute gli scorsi anni come “L’Amore è” con i Cuori nei negozi e le vetrine a tema, possibili grazie alla collaborazione e la partecipazione dei negozi opitergino che hanno aderito e che ringrazio”