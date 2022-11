Opitergium Winter

L’Amministrazione comunale di Oderzo, in collaborazione con l’Associazione Pubblico-Privata per la valorizzazione del centro commerciale naturale “FORO’” e le Associazioni di Volontariato del territorio, promuove il calendario natalizio di iniziative che – dal 3 dicembre sino all’8 gennaio - animeranno piazza Grande, Piazza Castello, Piazza Carducci e le vie del centro storico con musica, artisti di strada e degustazioni di prodotti tipici del periodo.

Importante novità del cartellone di eventi 2022, la presenza delle caratteristiche “Casette di Natale”, posizionate in Piazza Castello, che nei fine settimana – a cominciare proprio da sabato 3 dicembre – distribuiranno, con intrattenmento musicale, cibi e bevande calde. Piazza Carducci, contemporaneamente (fatti salvi i giorni di mercato) ospiterà alcuni stand mobili per la vendita di prodotti alimentari regionali. Il programma delle iniziative pubbliche prevede esibizioni con bolle di sapone, giocoleri, trampolieri e spettacoli fuoco che si alterneranno in Piazza Grande, dal 10 al 17 dicembre, data in cui – in Piazza Carducci - il Gruppo teatro dei Genitori delle scuole dell’Infanzia porterà in scena, preceduto dai canti natalizi dei bambini della scuola dell’Infanzia Carmen Frova, lo spettacolo di Shreck.

Confermata, in Piazza Castello, l’installazione del grande abete, donato dal Comune di Rocca Pietore (BL), addobbato ed illuminato, così come lo saranno Piazza Grande e le vie limitrofe, con classico luccichio delle luminarie natalizie. In Piazza Grande troveranno posto la “Casetta delle Associazioni” (dove si alterneranno, con attività e proposte al pubblico, le Associazioni iscritte all’Albo comunale del Volontariato) e la postazione di “Babbo Natale ed i suoi aiutanti”, per la raccolta delle letterine dei bambini e la distribuzione di caramelle nei tre fine settimana che precedono il 25 dicembre organizzata da ForO’ con il supporto di AVIS Oderezo..

L’Associazione Nuova Atletica 3 Comuni realizzerà, domenica 4 dicembre, la consueta Marcia dei Babbi Natale che - alla presenza della Banda Cittadina Turroni - vedrà sfilare nel centro storico i partecipanti nelle vesti del più classico dei personaggi natalizi. Prevista, anche quest’anno, la collaborazione dell’Associazione Coro ANA per il coordinamento dell’esibizione dei cori itineranti che, sabato 10 dicembre, accompagneranno con il supporto dell’Associazione ARISMA, lungo le vie di Oderzo, gli spettacoli di strada e lo shopping natalizio. L’anno si chiude con il consueto “Concerto Aperitivo” del 31 dicembre al Cinema Teatro Cristallo che offrirà, come da tradizione, la classica proposta musicale dell’Orchestra Filarmonia Veneta.

Un grande attesissimo ritorno, infine, la sera di venerdì 6 gennaio 2023: dopo due anni di sospensione, il grande Panevin sarà acceso, per i tradizionali pronostici di inizio anno, nell’alveo del fiume Monticano grazie alla collaborazione dei sub dell’Associazione Poseidon Sub Oderzo. Immancabile, nell’occasione, la distribuzione di “pinza e vin”. “Il programma degli eventi natalizi 2022 non solo si ripresenta nella sua versioe più estesa, ma – sottolinea la Sindaca Maria Scardellato – offre agli Opitergini e a tutti gli Ospiti nuove oportunità (come le Casette di Natale che stazioneranno in Piazza Castello per oltre un mese) per stare insieme e vivere in modo festoso uno dei periodi più suggestivi dell’anno. Tutto ciò grazie al contributo organizzativo di Foro’ e dei commercianti aderenti, oltre che allo spirito di collaborazione delle Associazioni di volontariato del territorio che, immancabili a questo appuntamento, ringrazio ancora una volta, anche per il particolare impegno nella realizzazione del calendario degli eventi collaterali”.

Ilaria Caroli, Presidente di Foro’ aggiunge “Attraverso gli eventi e le iniziative di Opitergium Winter 2022/2023 vogliamo rendere Oderzo attrattiva ed incrementare i flussi di turisti attraverso l'ospitalità che contraddistingue i nostri commercianti ed esercenti. Abbiamo scelto di illuminare la città, di renderla calda e accogliente, di ospitare per il primo anno Opitergium Christmas Village con le casette di Natale, intrattenimento musicale, ottimo cibo e tanto altro per un Natale da non dimenticare.”

PROGRAMMA NATALE 2022/2023

giovedì 01 dicembre

Inizio filodifussione a cura Forò

sabato 3 dicembre

Inaugurazione Opitergium Winter- P.zza Castello. Casette dei commercianti opitergini presenti dal 03.12.2022 al 08.01.2023 (Forò)

Stand prodotti tipici alimentari -P.zza Carducci dal 03.12.2022 al 08.01.2023 (Forò)

ACCENDIAMO IL NATALE-

accensione in Piazza Castello del grande abete donato dal Comune di Rocca Pietore ad Oderzo e agli Opitergini (org. Comune di Oderzo)-ore 17.00

Posizionamento albero di Natale dell’Avis di Oderzo “l’Albero del Dono” realizzato in polistirolo con luci a led

domenica 4 dicembre:

MARCIA DEI BABBI NATALE (6^ edizione) - Piazza Grande - in collaborazione con ASD Nuova Atletica 3 Comuni eBandaCittadina Turroni (org. Comune di Oderzo)

sabato 10 dicembre:

Spettacolo per bambini – bolle di sapone e giocoleria (org. Forò) ore 16.00-17.30

Centro storico, ore 15.30 – canti natalizi itineranti con il coordinamento del Coro A.N.A. (org. Comune di Oderzo) + offerta Vin brulè da parte dell’Associazione A.R.I.S.M.A.

domenica 11 dicembre

Mercato merceologico straordinario fino alle ore 19.00

sabato 17 dicembre:

Spettacolo SHREK -Gruppo teatrale genitori-attori preceduto da canti dei bambini della scuola dell’Infanzia Carmen Frova -in P.zza Carducci (ore 14.30)

domenica 18 dicembre

Spettacolo artisti di strada (trampolieri itineranti 16.00-17.00/ spettacolo di fuoco 17.00-17.45) (Org. Forò)

venerdì 23 dicembre

canti natalizi sotto i portici del centro storico, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (org. Comune di Oderzo in collaborazione con Istituto Musicale Opitergium)

sabato 24 dicembre

Dopo la Messa della Vigilia di Natale offerta vin brulè da parte degli Alpini di Oderzo e della Protezione Civile

sabato 31 dicembre

CONCERTO APERITIVO - Teatro Cristallo (via Garibaldi, 44 ), ore 11.00 – tradizionale concerto di fine anno (org. Comune di Oderzo)

venerdì 6 gennaio

Tradizionale Pan e Vin all’interno dell’alveo del fiume Monticano, con distribzuione di pinza e vin brulè - ore 20.30 (org. Comune di Oderzo)

sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18, venerdì 23 e sabato 24

BABBO NATALE E I SUOI AIUTANTI – Piazza Grande (zona colonne romane) , dalle ore 14.30 alle ore 16.30 – Babbo Natale riceve, in compagnia dei suoi aiutanti, le letterine dei bambini e regala caramelle (org. Forò con aiuto di AVIS Oderzo)

dal 03.12.2022 al 08.01.2023

Casetta delle Associazioni del Comune-Piazza Grande (zona colonne romane)

EVENTI COLLATERALI (in attesa di ulteriori eventi che comunicheranno le Associazioni)

sabato 10 dicembre

Concerto di Natale organizzato da Avis Provinciale di treviso ed Avis Comunale di Oderzo- ore 20.30 presso il Duomo di Oderzo

Concerto di Natale in memoria di Luciano Bernardi a cura del Coro Lirico Opitergino, intitolato “Idee per la vita oltre le diversità” ore 20.30 presso Sala Polivalente Piavon - org. A.S.D. Piavon

sabato 17 dicembre

Concerto di Natale del Coro e Orchestra In Musica Gaudium, ore 20.45 presso Chiesa San Vincenzo de Paoli di Oderzo

Concerto di Natale della Banda Cittadina Turroni, ore 20.45 presso il Duomo di Oderzo

domenica 18 dicembre

Concerto di natale dei 4 cori di Oderzo (Schola cantorum del Duomo di oderzo, Coro ANA di oderzo, Coro femminile città di Oderzo e Coro Alpes CAI di Oderzo)- ore 16.00 presso Duomo di Oderzo

venerdì 6 gennaio 2023

Associazione Trql: Una Giostra per il Parco della “Tranquillanza”- raccolta fondi pomeridiana in P.zza Grande (zona colonne romane) con somministrazione bevande e stuzzichini unitamente alla musica.