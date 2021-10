Evolution camp: a Montebelluna l'opportunity day della Regione Veneto

Gli "Opportunity day" sono giornate promosse dalla Regione Veneto rivolte a giovani e aziende per avvicinare domanda e offerta di lavoro. Partecipare agli Evolution Camp significa comprendere concretamente l'esigenza di una transizione sostenibile nelle aziende e nel mondo del lavoro. I presenti avranno l'opportunità di conoscere e confrontarsi con aziende del territorio sperimentando una metodologia sviluppata in Google Ventures in un workshop collaborativo. Nella Marca l'appuntamento si terrà a Montebelluna venerdì 3 dicembre, in presenza all'Infinite Area.

Possono partecipare giovani under 35 (occupati e disoccupati, liberi professionisti, studenti e NEET). Per registrazioni di team/gruppi contattare la segreteria organizzativa al numero 0423-1916503 o all'indirizzo opportunityday@infinitearea.com

L'appuntamento è realizzato da Infinite Area in collaborazione con Fenice Green Energy Park.

