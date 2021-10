"L'ora giusta" - Presentazione del libro di Francesco Dal Santo

Presso la Libreria Lovat, a Villorba, (Via Isaac Newton, 32, 31020 Villorba), il 22 ottobre dalle 18.30 ospiterà la presentazione del libro "l'ora giusta" di Francesco Dal Santo

PER INFO E PRENOTAZIONI: 0422 920039

"In questo romanzo, dalle tinte forti e introspettive, nulla viene affidato al caso. Francesco, Giovanni, Tommy, Anna, Emma e tutti gli altri personaggi hanno in comune una piccola città di provincia, Bibione, un tempo, gli eccessi giovanili degli anni Novanta, e un momento particolare che sfugge al reale e mette in connessione Cesco, protagonista e voce narrante, con quel luogo e i fatti più significativi della sua esistenza. In questo immaginario l’ora giusta è il giorno che nasce, il faro è simbolo di rinascita e muto testimone di riflessioni profonde e fatti, solo apparentemente casuali, che traghetteranno Cesco verso l’età adulta.

Fino a quando la storia dell’uno s’innesta nelle vicende degli altri in un intreccio che si tinge a tratti di giallo rivelando una realtà fatta di emarginazione, violenza, paura, silenzi e profondi legami affettivi al di là delle convenzioni sociali a cui il protagonista non si sottrae, ma che scava in profondità e risolve con soluzioni stilistiche sincere e visionarie. Inaspettato finale, che arriva dopo molti anni da quei fatti, è l’occasione per riannodare i fili di esistenze disperse, ritessere legami, indagare verità e paure e svelarne drammaticamente il senso."

