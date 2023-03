L'ora del te a Robe Turche - Salottino ispirato alla cultura turca

Domenica 19 marzo alle 17.00 vi aspettiamo a "L'ora del tè" a Robe Turche: un salottino ispirato alla cultura turca. Chiacchiereremo insieme sui simboli di buon augurio, l'artigianato turco, la bellezza e il valore dei rituali, tra cui quello del tè.



Durante l'intero pomeriggio, in orario di apertura del negozio (15.00/19.30) saranno con piacere accordate delle promozioni su tutto l'artigianato turco giocando a contrattare come al Gran Bazar di Istanbul.



Per partecipare al salotto delle ore 17 è necessario prenotare contattando il negozio Robe Turche al n. 349 2604921 (whatsapp). L'evento è a ingresso gratuito, con un n. limitato di posti disponibili.



Robe Turche è in Via Canoniche, 8 alle spalle del Duomo di Treviso.