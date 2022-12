All'Oratorio San Giorgio NOI arriva il vaticanista Raffaele Luise

Incontro con Raffaele Luise, in programma mercoledì 7 dicembre 2022 ore 20.30 presso l’Oratorio San Giorgio NOI di Quinto di Treviso. L’evento chiude la rassegna “Pensieri e parole, incontri e letture fra arte e ambiente” organizzata dal “gruppo libri” dell’Oratorio San Giorgio in collaborazione con la Scuola di giornalismo Chiodi di Venezia.

Da cronista appassionato a poeta. La vocazione di Raffaele Luise non e cambiata

Un grande giornalista, il mitico vaticanista di Radio Rai Raffaele Luise, che si mostra in una dimensione inedita, quella del poeta, ma alla fine non troppo lontana dal suo ruolo di comunicatore. SiÌ percheì raccontare le guerre (troppe) e il cammino dei popoli oppressi (sempre arduo e in salita) e l’influsso che su questi fatti hanno potuto avere Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, come ha fatto dagli anni ’80 ad oggi Raffaele, coinvolge gli occhi e il cuore del cronista che pur attenendosi all’oggettivitaÌ e terzietaÌ del suo ruolo di testimone, da quel che vede eÌ trasformato. 100 e piuÌ viaggi fatti con i tre Papi di quest’ultimo mezzo secolo, ad esempio, hanno cambiato moltissimo Raffaele, narratore appassionato e partecipe, tenace esploratore dei retroscena e dei percheì. Oggi anche cantore dell’amore.

Chi entra nelle sue poesie, sentiraÌ vibrare il Mistero di Dio, e insieme il profumo della donna e il respiro del mare. Mare, donna e Dio sono la triade che sostiene queste liriche. Che articolano un canto antico, percheì Dio, nel magma primigenio, ha impastato di Seì il mondo, e ha scelto di abitare in modo speciale nella donna e nel mare. Ma al tempo stesso un canto nuovo, temperato su risonanze cosmiche, che si apre all’Universo e abbraccia la Terra -violata – con potente amore filiale. Un canto che, dopo la tragedia inaudita della pandemia, che ha mutato il mondo e noi stessi, si fa invocazione ad un radicale cambiamento della visione della RealtaÌ, riflesso di un’inedita armonia tra il Divino, l’Umano e il Cosmico. La prefazione di Moni Ovadia impreziosisce il volumetto “Solo Amore” delle Intermedia Edizioni, che in questo tempo incerto spinge il lettore a riflessioni che possono aprire il suo cuore.

Raffaele Luise, dopo aver collaborato con «Repubblica» e Radio Vaticana, entra in Rai nel 1986, dove svolge il ruolo di vaticanista e informatore religioso per il Giornale Radio. Tra i suoi libri: La visione di un monaco (2001), Chiedi alla sabbia. Sulle tracce di Charles de Foucauld (2007), Raimon Panikkar. Profeta del dopodomani (2011) e Con le periferie nel cuore (2014). : Dubbio e mistero. A colloquio con Norberto Bobbio (Cittadella, 2004), Cenacoli di resistenza. Quando i contemplativi delle diverse religioni del mondo pregano per la pace (Cittadella, 2004)