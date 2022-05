L'Orchestra di Padova e del Veneto in concerto al Teatro Comunale

Venerdì 27 maggio la stagione concertistica del Teatro Mario Del Monaco volge al termine con un ultimo appuntamento che vede protagonisti della scena trevigiana l’Orchestra di Padova e del Veneto assieme al violoncellista Giovanni Sollima diretti dal Maestro Wolfram Christ. Per questa occasione l’Orchestra eseguirà il Concerto per violoncello e orchestra in la minore op. 129 di Robert Schumann, The Chairman Dances da Nixon in China di John Adams e la Sinfonia n. 1 in re maggiore, op. 25 "Sinfonia classica" di Sergej Prokofiev.

Eseguito per la prima volta postumo, alla Gewandhaus Saal di Lipsia il 9 giugno 1860, nel corso delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita di Robert Schumann, il Concerto per violoncello e orchestra in la minore era stato portato a termine dieci anni prima, nell’ottobre del 1850, dopo sole due settimane di lavoro. Nonostante il precario stato di salute del musicista, risulta un “pezzo sereno” come lo definì lo stesso Schumann, in cui la voce calda e fluente dello strumento solista si erge al di sopra di un'orchestra dalle sonorità morbide e soffuse. Il secondo pezzo in programma è The Chairman Dances un foxtrot per orchestra di John Adams, compositore americano che incorpora vari elementi del minimalismo ma accoglie anche la tradizione classica occidentale. Il concerto si chiude con la celebre Sinfonia classica di Sergej Prokovief. Composta nel 1917, l’anno fatidico della Rivoluzione d’ottobre, segna il compimento dell’apprendistato creativo del compositore, in cui sono già presenti in nuce tutti quegli elementi che in seguito daranno vita alla sua vasta produzione musicale, a cavallo tra modernità e tradizione.

Oltre la scena. Quando il pubblico è protagonista

Quarantacinque minuti prima dell’alzata del sipario (ore 19.45), al Ridotto del Teatro, si terrà un incontro di introduzione al programma condotto da Elena Filini.

Teatro Mario Del Monaco di Treviso

27 maggio 2022

ore 20:30

Orchestra di Padova e del Veneto

Giovanni Sollima violoncello

Wolfram Christ direttore