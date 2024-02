Dopo il successo dell'anno scorso, siamo pronti a vivere insieme un'altra fantastica edizione di Orchidee a Breda di Piave, ricca di novità e sorprese!

La Serra del Presidente ci accoglierà nuovamente con le sue incantevoli piante, insieme a quelle dei suoi amici. Ci immergeremo in un'atmosfera di pura passione orchidofila, dove esperti e principianti si incontrano per esplorare insieme il meraviglioso mondo delle orchidee in un'atmosfera rilassata e spensierata!

Quest'anno, per rendere l'incontro ancora più ricco e piacevole, ci faranno compagnia l'Orchideria di Morosolo e Zanatta Alberto - Arreda il verde che porteranno un ulteriore tocco di varietà e bellezza con le loro orchidee ed esperienze, trasformando l'evento in un vero e proprio festival di colori e forme.

Oltre all'esposizione, ci saranno conferenze e momenti di condivisione, dove potrete approfondire la vostra conoscenza sulle orchidee, scoprire curiosità e imparare nuovi segreti sulla loro cura.

E per chi desidera un punto di vista inusuale, si svolgerà una sessione di giudizio delle piante! Non si tratta del solito concorso di bellezza, ma di un momento di scoperta e condivisione dove ogni orchidea è benvenuta!

Ci ritroveremo presso il Municipio di Breda di Piave, in Via Trento Trieste, 26, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30, mentre le conferenze si terranno, nella Sala Consiliare di Villa Olivi, in Piazza Domenica Olivi (dall’altro lato della strada)!

Orchidee a Breda di Piave è più di un evento: è un punto di incontro per una comunità che condivide la stessa passione!