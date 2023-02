Mercoledì 1 marzo alle ore 17:00 presso l’Aula Magna della scuola media “A. Manzoni” di Carità di Villorba si svolgerà la conferenza del ciclo Età Libera “Le origini del romanzo moderno: il Don Chisciotte”.

Relatore della conferenza sarà Giancarlo Rizzardi. Il professor Rizzardi nel suo intervento partirà da una domanda: può un uomo vivere senza sogni? L’emblema del combattente contro i mulini a vento non è solo quello della macchietta che affronta sfide insensate, è anche quello dell’uomo solo, insoddisfatto, di fronte all’enigma della vita che disperatamente insegue i suoi sogni, beninteso dopo aver perso la capacità di distinguere la realtà dal sogno. Il romanzo di Cervantes però è anche figlio della sua epoca e quindi tra gli altri argomenti cercherò anche di dimostrare come questo capolavoro sia anche il primo esempio di romanzo moderno inserito in quel “Siglo de oro” che è contemporaneamente un coacervo di contraddizioni.

Ingresso libero. Per informazioni: aguizzo@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179813