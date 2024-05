A spasso con l'ornitologo

Un’uscita con Roberto Guglielmi, Delegato LIPU Sezione di Vittorio Veneto, alla ricerca del Biancone, in un’area frequentata da questo affascinante rapace. Faremo una breve, ma piacevole camminata e ci apposteremo in un luogo favorevole per tentare l’emozionante avvistamento di questo animale raro e carismatico. Nell’attesa Guglielmi, che da anni studia la distribuzione e la nidificazione del Biancone nell’Alto Trevigiano, ci svelerà stile di vita e curiosità su questa specie.



È consigliato portare un binocolo se lo si possiede.



RITROVO: ore 9.00 a Miane (TV), il luogo esatto verrà indicato ai partecipanti.



DURATA: circa 2,5/3 ore, compresa la sosta per l’appostamento.



COSTI: 15 euro a persona (comprensivi di accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, utilizzo di strumenti per l’osservazione). Viene richiesta un’offerta libera alla sezione Lipu di Vittorio Veneto per sostenere studi e ricerche sul Biancone. L’attività si svolgerà con un massimo di 8 partecipanti.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)



CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com



NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia, cappellino per il sole. Portare adeguata scorta d'acqua e snack. Si consiglia portare un binocolo. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.



in collaborazione con LIPU