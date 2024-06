Dall'orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica / Barbara Bernardini

????'???? ?? ?????. ??????? ??????? ?? ?????????? ?????????, un dialogo con Barbara Bernardini nel suo piccolo #orto dove si innestano riflessioni sulla crisi ambientale e climatica, e in cui irrompono i suoi effetti, ed è il luogo dove recuperare un legame con la terra, necessario per immaginare il nostro futuro. Mercoledì ?? ????? ????, ore 19, presso l'Agriturismo Dal Moro (Castelfranco Veneto). “????'???? ?? ?????”, edito da nottetempo.



Dall’orto al mondo è un libro sincero e combattivo. Dedicato a chi ha un orto, a chi sogna di metterne su uno un giorno, a chi scoprirà di avere un pollice verdissimo e soprattutto a chi, pur provandoci, non riuscirà mai neppure a far germogliare un fagiolo nell’ovatta. A chi immagina “un campo liberato in cui ci sia spazio per aspettare che due nuvole lontane si incontrino spinte dal vento, per osservare il naso minuscolo di un neonato, per disegnare bozzetti di suddivisione degli ortaggi pianificandone la rotazione, finendo poi per perdere ogni pretesa progettuale e divagare in scarabocchi di foglie e fiori e rami che si allungano fuori dalle linee degli schemi e dai bordi delle aiuole, mescolando fra loro inizio e fine, estate e inverno, desideri che si spengono e realtà che sorprendono.”



???????????? > https://bit.ly/dialoghi24_bernardinib



Evento inserito nella rassegna "???????? ?? ?????????" https://bit.ly/dialoghiruralita promossa da CIA - Agricoltori Italiani Treviso e Turismo Verde Treviso in collaborazione con nottetempo e Libreria Ubik Castelfranco, con il patrocinio dell’Associazione Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell'Umanità, MAB Biosfera Monte Grappa, Pro Loco Unpli Treviso e Unpli Veneto Pro Loco e con il contributo di Banca Prealpi SanBiagio.