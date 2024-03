Oscar Week 2024 - I film candidati al Cinergia

Andare al cinema fa bene, ancora di più se c’è l’Oscar Week 2024. Grande attesa per i numerosi appassionati del grande schermo di Conegliano, che potranno gustare al multisala Cinergia, sei tra i film candidati agli Academy Awards in programma il prossimo 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

La settimana di grande cinema in preparazione alla notte degli Oscar, si terrà da lunedì 4 marzo a sabato 9, nelle sale di via Matteotti 6 a Conegliano. Il costo del biglietto per la visione di ogni pellicola è di 4,50 €. Una rinnovata e confermata iniziativa di Cinergia per offrire al suo pubblico promozioni di cultura e grande spettacolo.

Ecco la programmazione e i titoli dei film nominati agli Oscar 2024.

Si inizia lunedì 4 marzo con “Killers of the flower moon” di Martin Scorsese. La vera storia di alcuni misteriosi omicidi avvenuti negli anni ‘20 con protagonista una tribù di nativi americani. Si prosegue martedì 5 marzo con “Anatomia di una caduta”. Un thriller-giallo diretto da Justine Triet, vincitrice della Palma d’Oro al 76º Festival di Cannes. Mercoledì 6 marzo l’atteso “Io capitano” di Matteo Garrone candidato come miglior film straniero. L’opera cinematografica racconta il viaggio di due giovani migranti che cercano di scappare dal paese di origine. Giovedì 7 marzo arriva “Oppenheimer” diretto da Christopher Nolan. Basato sulla biografia del padre della bomba atomica, il film racconta la vita del fisico teorico statunitense J. Robert Oppenheimer. Arriviamo a venerdì 8 marzo con “La zona d’interesse” di Glazer. La pellicola racconta il dramma dell’Olocausto senza mai mostrarlo direttamente. Chiude le serate da Oscar, sabato 9 marzo, “Povere Creature” diretto da Yorgos Lanthimos. La pellicola racconta l'incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita da un brillante e poco ortodosso scienziato.

Tra questi titoli c’è il film vincitore degli Oscar 2024? A decretarlo per primi potreste essere proprio voi. Potete trovare le schede dei film candidati, gli orari degli spettacoli e le altre informazioni sul sito www.cinergia.it. Buona visione.