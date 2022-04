Osservatorio congiunturale sul terziario di Treviso

Come abbiamo iniziato l’anno? Quali le prospettive, tra le molte incognite che abbiamo davanti? Aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, esacerbati dalla guerra in Ucraina, complicano lo scenario post pandemico. Queste ed altre importanti tematiche verranno affrontate dal secondo Report dell’Osservatorio Congiunturale dell’Unione Provinciale Confcommercio, realizzato da Format Research con il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, che analizza le imprese del territorio trevigiano e fotografa l’andamento economico del settore terziario.



In conferenza stampa interverranno:

- Pierluigi Ascani, Direttore di Format Research e autore della ricerca

- Dania Sartorato, Presidente dell’Unione Provinciale Confcommercio Treviso

- Francesco Piccin, Capoarea di Banca Prealpi SanBiagio



Per la partecipazione è necessario accreditarsi e indossare una mascherina Ffp2.