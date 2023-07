L'osteria a bordo piscina | Il bacaro e il torneo di bocce

“100 Grammi di Marca” ritorna con un nuovo evento dedicato alla Marca Trevigiana:



Preparati per una serata indimenticabile ed immergiti nella cultura e nel sapore autentico della nostra Regione.

"L'osteria a bordo Piscina" ti accoglierà con un'atmosfera festosa e accogliente, offrendoti la possibilità di assaporare prelibatezze gastronomiche selezionate con cura.



Via dei Borghi, 1, 31034 Cavaso del Tomba TV, Italia



? Degusta il meglio della cicchetteria tradizionale trevigiana e veneziana - anche vegan e senza glutine.

? Fermati al bancone degli spritz, cocktail e aperitivi analcolici

? Ed infine mettiti in gioco con la gara di bocce a coppie aperta a tutti.

Finalissima a bordo piscina con ricchi premi!



L'occasione perfetta per immergerti nella cultura trevigiana e gustare prelibatezze culinarie uniche.

Porta la tua famiglia e i tuoi amici, e unisciti a noi per una serata indimenticabile all'insegna della buona compagnia, del cibo delizioso e del divertimento.



+39 0423 942207





#asologolfclub #100grdiMarca #bacaro #cicchetti #marcatrevigiana