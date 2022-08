All'Osteria Al Catenaccio i 2Way Street con il loro folkrock californiano anni '70

Una serata in acustico, un duo che ha già suonato All'Osteria Catenaccio, riscuotendo consensi dal pubblico.

Per questo la volontà di averli nuovamente con noi.

Prenotate il vostro tavolo all'aperto, per mangiare un buon pezzo di carne, uno spiedo, un'ottima pasta fatta in casa...

E molto altro a scelta dal nostro menù..



Per info e prenotazioni 3927622422