Antica Osteria Zanatta: live rock in giardino con raccolta fondi Advar

E-state all'aperto! Grill & live ecco le ultime due date: Venerdì 22 luglio e Venerdi 5 agosto Cena su prenotazione e live in giardino

Venerdi 22 luglio suoneranno gli amici White Wild Worms - Rock Sound ???‍??: un tributo al decennio che ha segnato per sempre la storia della musica, gli anni '70 ????Durante la serata raccolta fondi a favore del ??ADVAR ???? venerdi 22 luglio, pur in un momento di spensieratezza e convivialità, vorremmo riuscire a far riflettere le persone, sulla missione di Advar nella comunità e la necessità/ importanza di sosterla anche con un piccolissimo contributo. Verrà posta in ristorante ben visibile, una cassetta per la raccolta fondi ad offerta libera! Per chi volesse venire a cena è necessario prenotare il tavolo per tempo o comunque entro giovedi 21 luglio , ?? i posti sono limitati per la cena e ne verranno predisposti altri per assistere al live dopo cena ? Vi chiediamo di chiamarci per fare in modo che sia organizzato tutto al meglio! grazie?? ?? ??Tutto il menu, informazioni e listino prezzi nel nostro sito www.anticaosteriazanatta.com Venerdi 5 agosto suoneranno gli AIR4: propongono un repertorio Rock Pop presentando principalmente artisti internazionali come The Cranberries, Muse, U2, The killers, Bryan Adams e artisti italiani come Negramaro, Vibrazioni, Ligabue e molti altri Vi aspettiamo con amici e famiglia! Eva, Manu e tutto il nostro staff Antica Osteria Zanatta dal 1937 conduzione famigliare Locale rinnovato a dicembre 2019 via del borgo 64 Varago di Maserada sul Piave (Tvnord)