Mostra a fumetti sul podestà Semitecolo, inaugurazione affidata al principe Maurice

Una gradita sorpresa ha accompagnato questa mattina, domenica 13 giugno, presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto l’inaugurazione della mostra a fumetti "GIORGIO SEMITECOLO, un podestà veneziano". Era presente infatti il principe Maurice, Principe Maurizio Agosti Montenaro Durazzo, attore, cantante, performer e regista di eventi spettacolari che da vent’anni vive a Venezia ed è direttore artistico dell’Associazione Internazionale del Carnevale di Venezia. E la mostra - assieme ad un ricco cartellone di eventi promosso dal Comune di Castelfranco, Assessorato alla Cultura, Biblioteca, Teatro, Museo, è stata organizzata proprio in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia per rimarcare la “venezianità” di Castelfranco Veneto, attributo che fu suo – seppur dal versante del DOMINIO DE TERA – per quattro secoli e mezzo.

La rassegna è iniziata in aprile, subito dopo che si erano allentate le maglie del lock down, con le conferenze di carattere storico, ed è proseguita con le passeggiate veneziane in centro storico, realizzata in collaborazione con l’ufficio IAT. Questa mattina per l’inaugurazione il Principe Maurice ha interpretato il Doge e consegnato simbolicamente il bastone al Podestà. La mostra sarà visitabile in Galleria del Teatro Accademico fino al 26 settembre 2021 e sarà richiamata da diverse sagome illustrate disposte nei luoghi strategici del centro storico: un modo originale per ripercorrere le sue gesta e far rivivere con gusto, grazie alla vividezza e all’immediatezza del mezzo, uno spaccato di storia veneziana in terraferma.

L’esposizione è stata accreditata come evento ufficiale delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia dal Comitato costituito allo scopo dal Comune di Venezia. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie al sostegno offerto dal Lions Club di Castelfranco Veneto. Un ringraziamento particolare merita la Parrocchia del Duomo, che ha gentilmente messo a disposizione i due oggetti del Podestà’ che compendiano la mostra.