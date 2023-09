A Casa Marani Paese una festa intorno al mondo

Orario non disponibile

Quando Dal 01/10/2023 al 01/10/2023 Orario non disponibile

Ultimo appuntamento del 2023 per “Casa Marani in festa”, la tradizionale festa estiva di Casa Marani, seconda IPAB più grande della Marca e presente a Villorba, Paese, Povegliano. A chiudere sarà la struttura di Paese, che domenica 1° ottobre aprirà le sue porte con l’iniziativa “Paese che vai… usanza che trovi”, una presentazione-spettacolo delle più belle e strane tradizioni del mondo. Il tutto sarà accompagnato dalla musica di Antonio Martini e da un ricco buffet. Presente anche la sindaca del Comune di Paese, Katia Uberti.

Dopo l’appuntamento del 12 giugno a Villorba e del 17 settembre a Povegliano, “Casa Marani in festa” arriva anche nella sede di via Trieste a Paese. Qui gli ospiti e i loro familiari potranno godere di una presentazione-spettacolo preparata dal personale, dai volontari e dai residenti della struttura a tema “Paese che vai… usanza che trovi”, un divertente approfondimento sulle tradizioni dal mondo. Non mancheranno i saluti istituzionali da parte della sindaca di Paese, Katia Uberti, nonché della presidenza e direzione di Casa Marani, e a conclusione un ricco buffet accompagnato dal cantante Antonio Martini.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Povegliano e vede il sostegno di numerosi sponsor: Serenity, Elettricità Pilon, Cooperativa sociale Lunazzurra, Sodexo, C&G, Carraro Ascensori, Lazzarin Cafè, Sinodè, Onoranze funebri Dalla Mule.

“Aspettiamo con gioia l’appuntamento di Paese, dopo aver già festeggiato con ospiti e familiari nelle sedi di Villorba e Povegliano” - spiegano la presidente e il direttore di Casa Marani, Daniela Zambon e Marco Giacon -. “Ringraziamo di cuore il personale e i volontari, che ci hanno aiutato a preparare lo spettacolo in programma per tutti i partecipanti”.

"I nostri anziani sono membri importanti della comunità ed è bello vedere la cittadinanza di Paese riunita a Casa Marani per un momento di festa” - commenta la sindaca del Comune di Paese, Katia Uberti -. “È un piacere per noi come Amministrazione Comunale essere presenti a questo tradizionale appuntamento e portare i nostri ringraziamenti agli operatori della struttura e ai volontari che si dedicano ai più fragili con tanto affetto e attenzione".