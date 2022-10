"P(ensieri), I(ncontri), O(pinioni)": ecco l'aperitivo culturale al Pio X

Il Collegio vescovile Pio X apre le porte della scuola a tutti i trevigiani che hanno voglia di informarsi e confrontarsi sull’attualità. Lo fa con P(ensieri), I(ncontri), O(pinioni): una serie di aperitivi culturali che saranno organizzati mensilmente in sala Pio X. Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 19 ottobre, dalle 18 alle 19.30. Si accede alla sala dall’ingresso principale della scuola in Borgo Cavour 40. Il tema dell’incontro ruoterà attorno a due domande: “Come si può sviluppare il pensiero critico? Quali sono i rischi che la nostra società corre oggigiorno?”. Se ne parlerà a partire dalla visione di un reportage sull’analfabetismo funzionale realizzato dagli studenti del Collegio. Successivamente sarà Damiano Canale, professore di “Critical thinking” all’università Bocconi di Milano, a guidare la riflessione sull’importanza di sviluppare un pensiero critico, per affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso con consapevolezza. L’appuntamento è aperto a tutti coloro fossero interessati. P(ensieri), (Incontri), O(pinioni) tornerà nel mese di novembre.