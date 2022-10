A Quinto una conferenza dedicata ai 100 anni di Maria Fux, danzatrice e fondatrice della danzaterapia

L'Associazione Volontari "La Realtà", che opera ormai da 20 anni a Quinto di Treviso con lo scopo di impegnare, in modo sereno e gratificante il tempo libero dei portatori di handicap attraverso attività ricreative e momenti di incontro e dialogo, ospiterà un importante evento dedicato alla Danzaterapia, in occasione del centenario della sua fondatrice, Maria Fux.



Racconta Elena Betteti, attuale presidente dell’Associazione SiDanza, Scuola Internazionale di Danzaterapia: “A Maria Fux – danzatrice e coreografa argentina di origine russa di fama internazionale - dobbiamo la creazione del metodo che fa della danza non solo uno strumento di inclusione e di cura di sé, ma anche un modo di vivere, un modo di guardare il mondo, diventando... seminatori di bellezza. Il metodo di Maria Fux, la danzaterapia, può essere proposto a tutti, a prescindere dalla condizione fisica, psichica o sociale e a prescindere dall’età. E’ un approccio alla danza che trasforma il limite in appoggio e l’ostacolo in risorsa creativa, ricordando a ognuno di noi che siamo in continua trasformazione e che il movimento è per noi una condizione naturale. Il movimento genera benessere, l’incontro con il gruppo che danza fa fluire energia e ci aiuta a riconoscere noi stessi e ad esercitare con gioia il nostro potere di creatori. La danzaterapia infatti ha come presupposto di base il fatto che la creatività è la parte sana di tutti noi. E’ un linguaggio universale, di pace, inclusione e bellezza, tanto dolce quanto rivoluzionario, così come la donna che l’ha ideato, praticato e promosso per moltissimi anni nel suo studio di Buenos Aires e nel mondo.”

Sabato 22 Ottobre verrà quindi reso omaggio a questa importante figura attraverso una conferenza/racconto di Pio Campo – allievo diretto di Maria Fux, formatore internazionale di danzaterapeuti e direttore artistico dell’Ass. Si.Danza. Attraverso parole, immagini e la sua testimonianza viva verranno ripercorse la vita e l’opera di Maria Fux. L’evento si svolgerà appunto presso l’Associazione di Volontariato La Realtà dalle 10 alle 13 con un seminario di danzaterapia, a numero chiuso con iscrizione, e dalle 18 con una conferenza/racconto che terminerà con buffet. I contributi raccolti nella serata, verranno donati all’Associazione.

Per informazioni più dettagliate i contatti sono: 3497231505

www.sidanzamariafux.com