Ottodix presenta il concerto/spettacolo teatrale "Entanglement"

Dall'inquinamento al surriscaldamento, al fenomeno dell'immigrazione, alle pandemie, all'economia, alle fake news... Il progetto artistico ENTANGLEMENT di Ottodix, parla del mare e dell’iperconessione che unisce ogni essere vivente ed ogni luogo del mondo.

12 novembre 2021ore 21.00 - inaugurazione mostra d'arte "Ent-1"

13 novembre ore 21.00 - il concerto e lo spettacolo teatrale "Entanglement"



Venerdì 12 novembre il progetto/mostra ENT 1 Venice / Auckland che ha visto Zannier collocare due opere luminose in due luoghi remoti tra loro, che si scambiano dati ambientali incrociati, visualizzati in forma artistica.



Sabato 13 novembre lo spettacolo Entanglement, concerto gratuito in cui viene messo in scena l’album omonimo (Discipline Records, 2020), ispirato a temi attualissimi sull’ambiente, sul surriscaldamento globale, sull’iperconnessione e sulla causa-effetto immediata dei fenomeni su scala planetaria.



Il concerto è un vero viaggio geostorico per canzoni tra i continenti e ha generato l’operazione portata alla Biennale di Venezia. Lo spettacolo prevede un mix inedito di musica rock elettronica suggestiva con l’accompagnamento di quartetto d’archi, proiezioni video su una grande sfera-mondo sospesa e animazioni eseguite dal vivo con lavagna luminosa su un cerchio di pari grandezza.

Dal Polo Nord all’Antartide attraverso canzoni ispirate ai continenti e musiche ambient dedicate agli oceani, arrivando anche in Nuova Zelanda, dove l’artista fa ascoltare un estratto dell’audio del progetto portato in Biennale proveniente dagli antipodi, con improvvisazioni sonore.



INFO



La mostra

Alessandro Zannier “ENT 1 Venice / Auckland” Galleria Civica di arte medievale, moderna e contemporanea Vittorio Emanuele II (Villa Croze) V.le della Vittoria, 321 – 31029 Vittorio Veneto TV Tel. +39 0438 552905 www.galleriavittorio.it ingresso: intero 5 euro, ridotto 3 euro Opening venerdì 12 novembre ore 18.00 Dal 12.11.2021 al 12.01.2022



Il concerto

ENTANGLEMENT – Ottodix Ensemble Teatro Lorenzo Da Ponte Vittorio Veneto (TV) Serravalle di Vittorio Veneto, Via Martiri della Libertà, 36 Inizio ore 21.00, ingresso gratuito (offerta responsabile) Prenotazione obbligatoria



Gli eventi sono patrocinati da: Comune di Vittorio Veneto, Vittorio Veneto Città della Musica, Associazione MAI, Associazione Il Mare, la Terra, il Cuore, Officina Eventi, ARTantide Gallery, CNR ISMAR Venezia, European Cultural Centre e il Movimento Arte Etica, al quale l’artista aderisce dal 2016.



Sostenuti da: BORSOI Concessionaria e HENGI – Human Engineering



E' un evento "Il Mare La Terra Il Cuore"