Da Ottosensi il live degli Uncle Muff

UNCLE MUFF

La musica degli Uncle Muff tratteggia paesaggi sonori brillanti, ebbrezza di miraggi, profumi dell’est Europa che si intrecciano a sonorità rotonde, originali e coinvolgenti. I riferimenti artistici sono vari e non invasivi: amano passeggiare con Nick Cave nei suoi cieli britannici, strizzano l’occhio a Tom Waits e alle sue evoluzioni circensi e talvolta sorvolano i deserti psichedelici di Neil Young. Hanno all’attivo 3 dischi di brani originali (ascoltabili in streaming) e diversi videoclip sulle principali piattaforme di streaming.

Ultimo disco (doppio) su Spotify:

https://open.spotify.com/album/2P4Mg3fkCvDy1WVoZY8Mef

https://open.spotify.com/album/0RuWRneL87Wy4EnKe7FwbT

Recensioni sull'ultimo disco:

Rootsmusic: "...questa degli Uncle Muff è grande musica, lo è per intensità, per potenza “visiva”, per il suo narrare, per farla breve ha quell’enorme “difetto” (ormai in disuso) che si chiama “creare” seguendo solo quello che dice la propria pancia, il proprio istinto, senza concessioni ad un facile ascolto da “visualizzazioni” o inseguendo il sogno di un qualche insulso passaggio televisivo... "

https://www.rootsmusic.it/uncle-muff-from-nowhere-to.../

Emergenza.net: "Si tratta di una band eclettica dalla grande cultura musicale: nella loro proposta possiamo sentire echi di alcuni dei nomi più importanti del rock degli ultimi trent'anni, tra cui Nick Cave, il miglior grunge anni '90, Tom Waits, Bruce Springsteen.

Tutto meravigliosamente suonato e cantato, ogni nota al suo posto e un livello sopraffino per quanto riguarda scrittura, arrangiamento, dinamiche, sonorità, tecnica individuale. Difficile chiedere di più"

https://www.emergenza.net/default.aspx?pag=308&nav=IT...

Rockit : " Gli Uncle Muff sembrano davvero provenire da un altrove e dirigersi verso un luogo immaginario di cui hanno però già una chiara visione d’insieme."