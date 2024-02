Pace in terra

Le associazioni Auser Il Filo Arcobaleno odv, Collettivo di Ricerca Teatrale, Gruppo Girogirotondo per la Pace, Assopace Palestina, L’Azione, Kellermann, Arci Anzano, Volontari Vittoriesi Pace Sviluppo-Altromercato, Rete di Cittadinanza Solidale, Comitato Europa per la pace Sinistra Piave, 12 ponti, promuovono alcuni incontri per cercare di far conoscere un po’ di più quanto sta avvenendo, ma anche le possibili azioni di pace che si possono fare.

Si segnala in particolare l'evento di domenica 3 marzo 2024 ore 18.00, AVE TERA, Concerto per la pace, Coro Le Cicale diretto da Giuseppina Casarin (fra i 30 eroi quotidiani che andranno il 20/3/2024 al Quirinale dal Presidente Mattarella).