Paesaggi asolani: visita guidata al Museo Civico

Il Museo civico di Asolo riapre finalmente i battenti! I tre siti museali del borgo (Museo Civico, torre civica e rocca) aprono nuovamente al pubblico e lo fanno di venerdì. Per rispondere alla fame di cultura che in queste settimane si è andata a creare, il Museo Civico ha programmato delle visite guidate ogni venerdì di febbraio alle ore 16.



Per questo venerdì è previsto il tema "Dalla camera ottica alla pittura en plein air". La pinacoteca del Museo offre uno splendido tuffo nella pittura di paesaggio dal Settecento ad oggi! Molto diverse anche le tecniche impiegate e gli stili adottati. I più famosi? Il vedutismo veneziano e l'impressionismo francese!



La prenotazione è obbligatoria al 347 5735246 o a info@museoasolo.it. Costo di 5€ a persona, comprendente il biglietto d'ingresso.